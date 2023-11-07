行人地獄非虛名！台中市死傷人數比、行人死傷人數創六都最高
台中市去年12月發生一家3口過馬路，在行人穿越道被公車撞到，造成母子喪命的慘劇，自此被形容為行人地獄。此後市府多次宣傳改善成果，指交通事故死亡降幅六都第一，但市議員謝家宜今拿出數據，指根據道安資訊查詢網統計，今年1至8月台中市在縣市每10萬人死傷人數、行人死傷人數仍為六都最高，市民的感受和台中市政府的自我感覺良好，像是兩個世界。
記者顏幸如／台中報導
去年12月7日深夜11點多的台中市學士路、英才路口，一對夫婦推著嬰兒車走在行人穿越道，被一部左轉的豐原公車迎面撞上，導致媽媽與男嬰當場被輾斃。此後台中被封為行人地獄；政府也亡羊補牢修訂《道路交通管理處罰條例》第34條，車輛行近行人穿越道線，若不停讓行人將重罰。
台中市民進黨市議員謝家宜今（7）日質詢時表示，台中市交通局分別在今年5月、10月時發布新聞稿，強調台中市1、2月交通事故死亡降幅六都第一、8月交通事故死亡人數下降幅度全國第一，表示台中市交通安全大有改善。但實際上參閱交通部道安資訊查詢網，今年1至8月道路交通事故統計表中，台中市在縣市每10萬死傷人數及行人死傷人數仍為六都中最高，第二名為台南市。
謝家宜指出，2020年至2022年，台中的行人死傷人數是六都第四，但2023年1至8月的數據卻顯示，台中市已是六都最高，今年以來的8個月甚至超越去年一整年的人數，反觀其他五都的行人死傷人數比去年下降許多，交通局一再強調行人安全改善，成績反而是退步，市民感受不到台中市有顯著進步。