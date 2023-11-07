內幕／綠營立院龍頭人選　賴清德「經驗法則」盼水牛伯再戰　

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游錫堃從政將滿42年時間、資歷豐富，曾任宜蘭縣長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長與民進黨主席等黨政要職，在2014年獲徵召參選新北市長以些微差距惜敗後淡出政壇，而上屆又被列入不分區立委名單中，就是設定將角逐立法院龍頭一職，而游雖為正國會派系精神領袖，但在擔任立法院長維持超然中立角色，也早已不介入派系運作。
本屆國會不同於以往小黨林立，當時游錫堃爭取立法院長時，除獲民進黨籍立委支持外，也拿下民眾黨5席、時代力量3席和台灣基進陳柏惟等人選票，讓不曾擔任過立委的游錫堃，成功拿下立院龍頭成為「菜鳥院長」，同時也考驗其朝野協商政治智慧，而其身段柔軟身段，化解許多朝野紛爭，讓法案、預算得以順利過關。
而日前游錫堃特別出席國民黨資深立委曾銘宗、費鴻泰夫妻的新書發表會，曾銘宗更代表國民黨團感謝游在民主化過程所做的貢獻，藍綠同框引發外界關注；此外民眾黨主席柯文哲，在今年初拜會游錫堃時，誇讚並感謝其向來保持中立精神，讓小黨也能在預算審查、朝野協商有表現的機會，再再顯示游錫堃與他黨的好交情，更是在野黨間的最大公約數。
但游錫堃多次在公開場合表態不爭取不分區立委，將會交棒給年輕人，直言自己的下一步規劃就是退休。據悉，賴清德根據「經驗法則」期盼游錫堃繼續爭取立法院長，從今年7月至今，期間以多次致電，虛位以待就等水牛伯點頭再戰。
民進黨本次不分區提名委員會，成員不同於以往由派系要角討論，而是由黨主席賴清德召集行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議會議長康裕成、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大政治系副教授陶儀芬等人，並開放社會各界推薦優秀人選。
民進黨不分區立委名單在上月底截止推薦，並公告以跨黨派、跨世代、跨領域作為提名委員會的審議原則，而各派系難有施力空間，據悉不約而同透過外界社會賢達、專業領域公會推薦，以「專業包裝政治」盼擠進安全名單中，而不分區名單堪稱爲政黨門面，主帥賴清德也即將揭曉選前王牌。
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