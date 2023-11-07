減稅小確幸！明年綜所稅免稅額擬調高5千 薪扣額提升1.1萬
減稅小確幸來了！行政院主計總處今（7）日公布10月消費者物價指數（CPI），由於物價累計漲幅達2024年綜合所得稅調整門檻，目前估算，明年綜所稅免稅額擬調高5000元至9.7萬元，標準扣除額調高7000元至13.1萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額調高1.1萬元至21.8萬元，同時，綜所稅課稅級距等也有望調高，並於後（2025）年5月報稅適用。不過，最後仍要以今年底前財政部依實際調整情況對外公告的調整幅度為準。
記者顏真真／台北報導
根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高綜所稅、最低稅負制免稅額等；以綜所稅來說，調整門檻為物價指數累計上漲達3%。雖然財政部還沒正式公告2024年綜所稅免稅額等調整幅度，但根據主計總處今日發布10月消費者物價指數進行試算，物價指數較前一次調整上漲約5.5%，達標調整門檻。
也因此，若依照此幅度估算，2024年度綜所稅免稅額可由現行的9.2萬元調高5000元，來到9.7萬元，滿70歲者調升8000元至14.6萬元；標準扣除額調升7000元至13.1萬元（有配偶者26.2萬元）；薪資及身障扣除額上調1.1萬元至21.8萬元。
也就是說，如果以雙薪4口之家為例，按適用稅率5%至40%計算，將可望省稅2800元至2萬2400元不等。就單身上班族而言，將可多扣除2.3萬元，以稅率5%至40%計算，有望省稅1150元至9200元不等。
同時，綜所稅的課稅級距預計也有望一併調整，適用5%稅率的綜合所得淨額，將提高至59萬元以下；適用12%稅率為59萬1元至133萬元；適用20%稅率為133萬1元至266萬元；適用30%稅率為266萬1元至498萬元；適用40%稅率者，綜合所得淨額為498萬1元以上。