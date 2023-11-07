邁向碳中和第一步！中鋼產出台灣首批符合宣告之碳中和鋼材

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王錫欽說，中鋼於近日產出首批150公噸線材，已通過BSI英國標準協會第三方查證，並交付晉禾加工成六角螺絲，完成後將是台灣首批符合碳中和的綠色鋼製品，這也是中鋼跨出的第一步，同時也是台灣鋼鐵產業邁入低碳轉型的一大步。
中鋼於去(111)年開始規劃及參考「PAS 2060實施碳中和參考規範」之作法，分三個步驟執行碳中和鋼材產製作業，首先選定鋼材種類與生產邊界，盤查計算鋼材碳足跡，其次，採取減碳措施降低碳排，並再次執行碳足跡盤查，最後，減量措施採行後的剩餘碳排放量，透過抵換機制抵銷，進而達成鋼材碳中和。
王錫欽指出，中鋼首批碳中和線材盤元，採用集團公司中龍鋼鐵的電爐來生產小鋼胚，取代原本廠內的轉爐製程，再將小鋼胚運送至中鋼線材工場加工，線材工場同步推動減碳軋延，經計算碳足跡及第三方查證後顯示，該批鋼材減碳成效可達25%，所剩下的碳排放量，再以中鋼擁有之碳權全數抵消，達成首批線材盤元碳中和。
這些用以抵消的碳權，來自中鋼往年的自主減碳措施，經主管機關審查通過取得，因此，該批鋼材可說是中鋼日積月累精煉出的成果，而首批碳中和線材產品已交付予晉禾接續加工生產六角螺絲，晉禾也將依循PAS 2060作法，進行碳中和宣告，預計112年底進行第三方查證。
中鋼深刻體會，倘若僅銷售低碳鋼材予客戶，仍不足以因應全球低碳浪潮，惟有秉持「客戶好，下游好，中鋼才會更好」的信念，全力推動台灣鋼鐵產業低碳轉型，才能在碳中和潮流中，和客戶一同順應競爭環境。
王錫欽並指出，此次中鋼產出首批碳中和鋼材，除落實公司營運主軸，亦立下台灣鋼鐵業的里程碑，而過程中透過示範宣告作法，帶頭開闢業界低碳路徑，有助於緩解用鋼下游的碳焦慮，中鋼期望持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈，共同朝低碳轉型之路穩健前行。