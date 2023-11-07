太陽黑子進入活躍期！秋冬恐有更多「強烈颱風」　專家揭對台影響

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全球暖化則增加副熱帶和熱帶之間的連結，使太陽活躍時期和颱風生成數量的相關性提高，海氣交互作用造成東北太平洋的海溫增暖，並將此增暖的訊號傳遞到熱帶中太平洋，熱帶中太平洋增暖減弱赤道上的沃克環流，導致深對流區域向東移動，進而使垂直風切減弱。以上3種變因，讓秋冬颱風生成的位置東移，有利於颱風停留在海洋上的時間加長，有更多時間吸收海洋中的能量與濕氣，增加颱風升級為超級颱風的可能性。
有鑒於今明兩年地球正要進入太陽黑子活躍期，是否意味這兩年的秋冬會有超級颱風呢？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，氣象學家在觀察近10多年的颱風變化時，確實有看到颱風越來越強的趨勢，不過此研究有提到，太陽黑子活躍的週期大約為11年，因此颱風在秋冬是否變強，是要看「長期趨勢」，並非太陽黑子活躍那段時間的秋冬季，颱風就會很強，11年週期內的長期發展才是重點。
至於針對台灣的影響，賈新興表示，研究中，太陽黑子對颱風的增強確實有跡可循，不過對於台灣來說，秋冬季由於太平洋高壓偏弱，且北方冷空氣勢力較強，因此西北太平洋「颱風路徑」上，主要都是以通過菲律賓至南海一帶為主，自有統計以來，12月有颱風侵台的，甚至只有2004年的南瑪都颱風。