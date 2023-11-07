NBA／Poole來到巫師發揮不如預期！KG：勇士是目前這筆交易的贏家
在NBA23-24賽季開打後，正在重建的華盛頓巫師仍受到球迷關注，正是因休賽季從勇士被交易至巫師的Jordan Poole，但本季目前出賽5場出賽發揮不如預期，投籃命中率僅41％，場均僅能拿下17.6分，完全有別於以往在勇士時期的他，此外「狼王」Kevin Garnett更直言勇士是目前這筆交易的贏家。
記者張志宇/綜合報導
或許Jordan Poole還在學習成為領導者，畢竟巫師是年輕的球隊，他能陪著Poole成長，就像狼王Kevin Garnett所言，「他將成為下一個巨星，本賽季是最好的檢視，但目前看來勇士高層就是這筆交易的贏家，如果Poole想翻轉後續評價，就得看Poole何時發覺問題，重新思考如何以更好的方式幫助球隊。」
本賽季Jordan Poole的場均得分為17.3分，是近3年來最低，投籃命中率及三分球命中率分別為38.5%與24.1%，其中場均2.5次的助攻，比3.3次的失誤還要少，上賽季在勇士Jordan Poole則是場均拿下20.3分，投籃命中率及三分球命中率分別是43%及33.8%，場均4.5次的助攻略高於3.1次的失誤，以數據來看目前勇士可說是這筆交易案中的大贏家。