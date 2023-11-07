瘋狂的客家流行音樂！高雄客家音樂祭「麥客瘋」12/9登衛武營

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臺灣客家族群自古以來在文化層面上一直扮演著重要的角色，近年來，更是深度融入臺灣社會的各個層面，不僅僅是傳統文化的守護者，更是臺灣多元文化的一部分。而音樂作為文化的一個重要元素，同時也發生了顯著的變化，客家音樂不再侷限於傳統山歌，跳脫小調曲風的框架，取而代之的是充滿自信的現代客家流行音樂，融合現代搖滾、嘻哈等多元創作風格，多樣並自由的創作和表演方式，吸引了年輕一代的參與，使客家文化以更豐富的面貌開展在各族群之間。
高市府客委會主委楊瑞霞表示，高雄是一個多元文化的城市，各族群間的互動豐富了整個文化領域，「高雄客家音樂祭」將不同文化元素巧妙結合，演出的多樣性不僅豐富了音樂祭的內容，更形成一個文化交流平台，達到文化共融的成效。
楊瑞霞特別提及這次演出的卡司陣容非常強大，邀請金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，有客家妹陳明珠擔任主持及引言、甫獲金曲獎最佳客語專輯獎的山狗大後生樂團、屢獲金曲獎肯定的生祥樂隊、金曲歌王羅文裕、彤溫岑二重唱、謝宇威樂團、獲得世界合唱大賽冠軍的尼布恩合唱團、高醫聲樂社、國際知名鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen等熱情參與表演，歡迎大家一起來，隨著音符挑動身體節奏，瘋狂一夜，相信您會覺得值回票價。
「高雄客家音樂祭-麥客瘋」即日起在OPENTIX兩廳院售票系統已經開始販售，也能在7-11、全家、萊爾富三大超商使用機台購票。相關節目及售票資訊請上OPENTIX兩廳院生活文化售票系統查詢。