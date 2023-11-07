歹年冬！庫存多卻「嘸訂單」　中國多個工廠宣布「放長假」到明年

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湖北全成信精密電路公司也在3日時公告，因產能調整，公司定於11月4日至6日放假三天。一名位在浙江嘉興的網友表示，「心情太差？嘉興不少人開始提前放假了，離過年還好幾個月，羊毛衫工廠放假，太難了。」
因產能過剩導致停產、要工人長期放假的消息不斷。河南民企新亞鋼廠宣布，各部門生產及業務已停止，並決定11月1日起陸續安排員工放假，後續公司將根據整體經營環境對公司生產、經營實際情況進行調整並即時通知返崗。暫定放假至明年2月17日。
河北唐山一鋼企員工在接受《自由亞洲電台》採訪時透露，產能過剩導致鋼廠停業。該名員工指出，「政府一直在壓着不讓鋼廠多生產，但實際上壓也壓不住，產能過剩；第二是市場需求不足，因為整體經濟不怎麼樣，沒人買鋼材、賣不出去。」
為了賣出鋼材，不少中國鋼鐵廠相繼降價，卻也造成許多鋼廠虧損。該員工透露，有些鋼廠在放假期間，只給工人每個月一千多元補貼，「原材料價格沒降，所以利潤就沒了，這就虧錢。現在85%鋼廠賠錢經營，15%盈利。賠錢怎麼辦呢，就停產。」
有民眾表示，目前要求員工放假的企業均與商品滯銷有關。一名周姓網友指出，浙江、江蘇及河南等地廠家放假也是迫不得已，「放假的廠家大多是由於市場行情不景氣，而導致的生產節奏放緩。市場行情不景氣造成庫存壓力加大，加上資金週轉困難。放假停產既減少庫存也緩解環境的壓力。」
浙江前中學教師方芳向《自由亞洲電台》表示，對於中國企業的困境，中國政府應該深刻反思，「經濟為什麼會這麼糟糕，他們沒有認識到錯誤的執政。疫情給經濟帶來的傷害還沒有結束，它是中國的政治環境造成的，所以後面會愈來愈糟糕，而且會惡性循環。」
中國央視1日消息指出，截至目前，31個省、區、市，前三季度經濟運行情況總體良好，超過半數省份經濟成長快於全國成長速度。但《自由亞洲電台》報導表示，有多名民眾透露自己被企業辭退，找不到新工作，顯示出顯然官方的說法與民眾經歷的經濟狀況大不相同。