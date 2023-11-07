林依晨「下身失蹤」依偎言承旭！激情訴苦：婚姻不存在愛
林依晨掛名製作人的新劇《同棲散策》，找來言承旭搭檔演出，今（7）日參展2023年TCCF創意內容大會，海報上林依晨「下身失蹤」，身穿襯衫痛苦倒在言承旭懷裡，兩人用超乎以往尺度的激情，演繹在婚姻關係中「不存在所謂的愛，只有對愛的幻想」，這樣最赤裸的成人愛情故事。
記者羅凌筠／綜合報導
科幻影集《永生密碼一九七》主打高規格製作及逾兩千顆特效鏡頭，引領華劇強攻影視硬實力的新高峰。該影集已進入後期製作尾聲，預計定於明年全球上線，備受影迷關注期待。劇情以男神邱澤飾演昔日叱吒風雲的碼頭大佬「周亦白」，沉睡海底休眠艙68年後穿越現代為起點，和陳意涵所飾演的腦科學被實驗者「陸霏」，強強聯手揭開科技陰謀，共解深海祕密。
由柯佳嬿、劉以豪領銜主演的影集《童話故事下集》，藉婚姻中的傷痕為故事主軸，搭配吐槽式黑色幽默，打造新一代「人間清醒」愛情劇，由金獎編劇徐譽庭擔任監製、金馬短片得主李念修擔任編導，全劇共12集，戳破童話裡的浪漫粉紅泡泡，捧腹大笑之餘卻又令人莞爾深思。
另外，時創影業與知名導演鄭芬芬合作劇集《郵票與舒芙蕾》，直指青少年毒品氾濫的現象，揭露「癮癮」作痛的人生，探究毒品與成癮為校園、家庭與社會帶來的影響，深入人性不同層面。浪漫愛情電影《今日有貓》是由金獎導演蘇文聖所執導，劇情講述了流浪的一人一貓從彼此身上漸漸相信「家」的可能，從陪伴中獲得的深刻療癒。
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