Joeman、蕾菈惹麻煩牽連到他 夏靖庭被挖吸毒加持槍黑歷史說重話
網紅Joeman和蕾菈惹上「麻」煩，持有大麻被抓，愛翻舊帳的網友，就把資深演員夏靖庭的黑歷史給挖出。他曾2次吸食安非他命被判刑，但對他來說被揭開瘡疤已經習慣，因為每回只要有名人吸毒都會扯到他，雖然「我其實並不在意」是他的心聲，不過他今（7）日發文，最後語重心長表示：「你家的小孩教不好，不用怪到公眾人物身上，多一分體諒社會更和諧，幫助浪子回頭不也是功德一件。」
記者蔡依庭／綜合報導
夏靖庭過去因吸毒、持有槍械、改造槍械2次入獄，最後一次出獄時已經41歲。他下定決心改過後，專心投入演藝事業，還獲得金鐘獎肯定拿下迷你劇視帝。但黑歷史怎麼刷就是刷不掉，網紅Joeman與蕾菈夫妻涉毒案，又把他給扯出來，夏靖庭今發文表示：「我其實並不在意，只要有人吸毒就會把我扯出來，反正我也常常調侃我自己，我就是有一堆黑歷史，不但吸毒還持有槍械、改造槍械，而且還2次入獄。」
不過他反而覺得拿他出來做比較，更能突顯「人只要願意改變，在任何時候都可以用自己的毅力，改變別人對你的看法。」他認為，只要願意用謙卑態度改正，社會還是會願意給機會，不用在意別人怎麼說。
但文章最後，他話講得比較重：「這種無被害人的案件，有太多形成的原因，每個人出身不同，不必太過苛責，你家的小孩教不好，不用怪到公眾人物身上，多一分體諒，社會更和諧，幫助浪子回頭不也是功德一件。」