人物／愛酸台積電成標籤！英特爾CEO季辛格訪台固樁　盼重返榮耀

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季辛格畢業於史丹佛工程學碩士，過去曾在英特爾任職30多年的時間，歷經從基層，一步步登上技術長之位的漫漫長路。任職期間，曾在1980年代設計初代80486處理器的架構師，帶頭領導多達14種不同的微處理器程式，更是促成USB、Wi-Fi等多項關鍵技術誕生的重要角色，並於32歲那年，成為公司有史以來最年輕的副總裁。
在離開英特爾後，季辛格先後擔任VMware的首席執行長，以及Dell EMC的總裁兼營運長，直至2021年初回歸英特爾，正式就任公司第8任執行長。過去英特爾曾因一次次的技術缺陷與產品推遲，被競爭對手ARM、台積電和AMD趕超的同時，也喪失大量的市占率。在主要對手AMD股價水漲船高之際，英特爾的整體營收與利潤卻逐步走跌，不僅如此，在2020年至2021年間，更面臨與蘋果分手，以及盟友微軟移情別戀，投入ARM陣營的境遇。
季辛格在英特爾正經歷創新的關鍵時刻扛下執行長的重責大任，上任第一天立即向員工與外界展現企圖心，發下豪語表示將帶領英特爾「重返榮耀」，然而，多數國外分析師卻預估英特爾需要好幾年的時間，才得以成功奪回市占率，張忠謀也認為他很難在5年內把公司拉回盛況。
過往季辛格曾有諸多言論引發關注，他在剛上任不久後直言「台灣不是個穩定的地方」，具地緣政治風險，中國軍機頻頻進入台灣防空識別區，若高度依賴台積電會有很大的風險，呼籲美國政府應力挺本土半導體業者如英特爾、美光等，而非台積電、三星等亞洲廠商。此話一出，被台積電董事長劉德音霸氣回嗆，「不值得回應，我們不會中傷同業」，台積電創辦人張忠謀則幽默評價季辛格「這傢伙態度有點不客氣」。
雖然日後季辛格一改以往態度，公開大讚台灣在過去10年創造了令人驚豔的輝煌成果，尤其台積電非常了不起，盼能與其合作，更希望與台廠成為緊密合作的夥伴關係，期待在台灣繼續深耕，然而，過往言論已深深烙應在大眾心裡，一旦季辛格有訪台行程，此事又會再被拿出來重提，顯然「愛酸台積電」已成了他的經典標籤。
不久前，季辛格接受媒體專訪自爆英特爾有「3大失策」，其中包括錯失智慧型手機晶片商機、取消早期對AI GPU的關注，以及未能進軍晶圓代工業務。他表示，對英特爾在2010年取消Larrabee的計劃表示不滿，「Larrabee」是早期公司的通用圖形處理器，若英特爾堅持制定成功的GPU計劃，如今在AI戰中，也不至於處於不利地位。
季辛格在職業生涯中，展現了十足的自信與熱情，無論是對內對外都相當坦率。他雄心勃勃為英特爾打造轉型計畫，有信心在4年內推進5個世代製程，雖然現在看來正在逐步取得成果的路上，但是否能夠趕上下一波科技浪潮，仍待時間證明。