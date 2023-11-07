遭爆擔任過共青團代表　李明璇批抹紅：蔡、賴請約束網軍

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黃彥毓說明，之前柯文哲推薦徐春鶯參選不分區立委，卻傳出徐春鶯為中國統戰部旗子，柯文哲一直幫徐春鶯背景的辯解，後來又推託說是海選階段，柯文哲光是爺爺228事件去世版本就多達四種，可見是一個慣性說謊犯。黃彥毓酸，我們都知道加入共青團非常困難，家裡必須跟共產黨有很深的合作才有進入資格，現在李明璇表態歡迎柯文哲，不禁讓人聯想到兩人跟中共關係，根本是認親大會。
李明璇則批綠營側翼看見紅影就開槍，10年前她讀世新大學，當年學校舉辦很多兩岸青年交流的活動，她只是一個想多增加世界觀、想多拓展視野的學生，而且當時的氛圍，多少像她這樣的台灣學生認為大陸是對台灣友善的，誰曉得兩岸會有今天的局面？誰曉得現在的政府天天都在喊抗中保台，搞得全世界認為台海是最危險的區域。
李明璇說，學生交流的主辦單位叫做中華全國台灣同胞聯誼會，就是在大陸的台灣同鄉會，跟共青團八桿子打不著，簡直胡說八道，真的不要每次到了選舉，就是抹紅，並酸我只知道呢有些人從政之後都辛勤的在對岸活動，甚至跟對岸人士做特殊的「人與人連結」，被公布之後卻只會輕輕的帶過，卻對其他陣營的人窮追猛打，她要問賴清德、蔡英文都不約束自家網軍嗎？難道不支持兩岸民間交流嗎？參加學生交流跟男女的情感交流，哪一個交流比較深層，人民應該看的很清楚。