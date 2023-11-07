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遭爆擔任過共青團代表　李明璇批抹紅：蔡、賴請約束網軍

▲李明璇說「真的不要每次到了選舉，就是抹紅」。（圖／翻攝畫面）
▲李明璇說「真的不要每次到了選舉，就是抹紅」。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨高雄第八選區立委參選人李明璇表示歡迎民眾黨主委柯文哲來幫忙站台，成為第一個表態願意跟柯文哲同台的國民黨參選人。對此，民進黨前鎮小港市議員黃彥毓表示，以為是藍白合作第一槍，仔細看了李明璇的背景，才發現原來是場中共同路人認親大會，高雄市議員張博洋也說，若她當選後會不會成為下一個馬文君？李明璇則說「真的不要每次到了選舉，就是抹紅」。

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黃彥毓說，李明璇在維基百科裡面與中國的關聯僅有「北京大學畢業」，但實際上深入調查後，發現李明璇曾經擔任過「北京大學台灣校友會駐京辦副主任」，更在2015年及2017年擔任過共青團代表，為「台胞青年千人夏令營」重要幹部。黃彥毓質疑，這些經歷都沒有在維基百科裡面看到，不知道是忘記寫還是刻意隱瞞？

黃彥毓說明，之前柯文哲推薦徐春鶯參選不分區立委，卻傳出徐春鶯為中國統戰部旗子，柯文哲一直幫徐春鶯背景的辯解，後來又推託說是海選階段，柯文哲光是爺爺228事件去世版本就多達四種，可見是一個慣性說謊犯。黃彥毓酸，我們都知道加入共青團非常困難，家裡必須跟共產黨有很深的合作才有進入資格，現在李明璇表態歡迎柯文哲，不禁讓人聯想到兩人跟中共關係，根本是認親大會。

李明璇則批綠營側翼看見紅影就開槍，10年前她讀世新大學，當年學校舉辦很多兩岸青年交流的活動，她只是一個想多增加世界觀、想多拓展視野的學生，而且當時的氛圍，多少像她這樣的台灣學生認為大陸是對台灣友善的，誰曉得兩岸會有今天的局面？誰曉得現在的政府天天都在喊抗中保台，搞得全世界認為台海是最危險的區域。

李明璇說，學生交流的主辦單位叫做中華全國台灣同胞聯誼會，就是在大陸的台灣同鄉會，跟共青團八桿子打不著，簡直胡說八道，真的不要每次到了選舉，就是抹紅，並酸我只知道呢有些人從政之後都辛勤的在對岸活動，甚至跟對岸人士做特殊的「人與人連結」，被公布之後卻只會輕輕的帶過，卻對其他陣營的人窮追猛打，她要問賴清德、蔡英文都不約束自家網軍嗎？難道不支持兩岸民間交流嗎？參加學生交流跟男女的情感交流，哪一個交流比較深層，人民應該看的很清楚。

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