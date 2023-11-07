艾班尼斯會晤李強　宣布重啟兩國總理年度會晤

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澳洲廣播公司（ABC）報導，艾班尼斯今天會晤李強，中方在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，軍樂隊先後奏響了兩國國歌。隨後，兩人進行正式會晤，就貿易、人權、外交和地區安全等事項進行交流。
李強在會上引用中國諺語表示「一回生，二回熟，第三次見就是老朋友」，並確認兩國將重啟一年一度的澳中總理年度會晤。
在此之前，艾班尼斯5日在上海外灘散步，並與中國民眾互動的影片被放上網。李強也向艾班尼斯表示，他在中國社群媒體上看到這些影片，「大家都說有個來自澳大利亞的帥哥」，大家對雙邊關係的進一步改善都感到歡欣鼓舞。
艾班尼斯則在會晤中表示，澳中兩國的地緣距離、經濟互補與人與人之間的緊密聯繫，讓兩國「眼下以至未來都是重要的夥伴」。這也是為什麼全面恢復兩國之間自由不受阻礙的貿易如此重要。
艾班尼斯表示，盼與中國一起努力解決共同面臨的氣候和環境惡化、食品安全以及跨國犯罪等挑戰。
艾班尼斯並表示，我們應當討論建立區域平穩定繁榮的區域和全球秩序，尊重彼此國家主權、履行各自責任、遵循國際法律秩序。
澳洲與中國上一次舉行年度總理會晤為2019年11月，時任中國國務院總理李克強在泰國曼谷會晤當時的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（編輯：高照芬）1121107