中國「二三線民企」掩護進口高階機具晶片　日經：疑用來製造核武

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《日經亞洲》調查發現，由日本、德國等頂尖製造的先進工具機機床在中國核子發展計畫中被發現。在中國官方宣傳軍事力量的影片當中，中國主要核武研究機構－中國工程物理研究院（CAEP）內被發現出現了一台德國森精機（DMG Mori）的DMU 60 monoBlock五軸加工機。
該機構從1997年遭美國列入出口黑名單，其採購範圍包含工具機等企業，尤其對日企採購量最高，其次是台灣、德國、瑞士與美國，顯示出中國核子實驗室供應鏈的廣泛性，同時又被發現於2020年起曾多次取得英特爾、輝達等美商製造的晶片；報導指出，光從2022年1月至2023年7月期間，CAEP可能採購的機械產業企業就有80多家，除了半導體相關產品外，還包含全球最大的工業機器人製造商發那科（FANUC）、台灣的安川電機的馬達產品，還有西門子等的技術產品。
調查發現，在140起涉嫌轉軍用的招標案件中，有將近一半的案件（63起）涉及工具機，其中大部分是日本、德國或台灣製造。調查還發現，大多數機械的性能似乎略低於國際出口法規標準，但產業觀察家警告，「不符合標準並不一定意味著不能用於核子開發，端視如何應用」；儘管CAEP的合約和招標文件並未提及日本和德國機器的實際用途，但從文件中記錄的產品規格進一步分析，卻清楚暗示西方公司如何被納入核武實驗室的採購網之中。
報導也提到，與CAEP簽約的中國本土製造商或銷售代理商有115家，按全球企業資訊資料庫「奧比斯」（Orbis）數據顯示，當中有17家是由中國政府間接擁有，或與中國人民解放軍關係密切，也就是指CAEP利用中國當地的二級和三級經銷商充當掩護，使西方公司看不到真實情況。
被問及與CAEP的交易時，西方公司普遍的說法是，他們依照法律法規篩選了一級經銷商，但很難確定二級、三級經銷商；輝達發言體系就表示，「無法成功阻止每一次的二手轉售，但適用於每個下游方的出口和國內轉移的新限制，應該會大大降低產品被濫用的風險。」