蝦皮購物雙11最強購物節　4大攻略最高領21張優惠券

為滿足所有用戶的購物需求，「蝦皮購物11.11最強購物節」宣布超狂優惠再加碼！11/11每人最高領21張「全站1.1折起優惠券」，且當日下單就送 Uber One 會員及乘車優惠，下單滿額還有機會將「挪威郵輪奮進號基隆-那霸4日雙人行」、「20%蝦幣回饋券」等限定大獎帶回家！當日更精選海量夯品破盤下殺，Dyson V12s SV46 Detect Slim Submarine Plus用券下單不到20,000元，相當於近5折價入手，蝦皮購物就要給你「鈔能力」！
觀察雙11暖身期間發現，全球通膨越演越烈下，民生用品今年不僅蟬聯站上買氣第一名，更較去年再雙位數成長，尤其美妝保健成長近2倍、寵物用品成長2.5倍，多片裝的寵物尿布墊更已賣出萬單，顯見不少網購老手趁雙11精打細算搶優惠，準備一次購足民生必需品！瞄準年底消費者補貨日用品的需求，「蝦皮購物11.11最強購物節」貼心打造囤貨專區要讓用戶一口氣買整年份都划算，Hoppi嬰兒純水濕紙巾一次購入48包每包只要10元；善存3效順暢益生菌粉末顆粒40包 6盒組搭配1.1折神券每包不到4元顧腸胃健康。
準備好在雙11放肆大買特買撿便宜了嗎？11/11蝦皮購物攜手品牌賣家精選夯品價格直降，以全新科技打造的SAMSUNG 65吋 QLED量子電視，給你前所未有的精緻視覺享受，現買現省3萬元；富士軟片最經典的復古風FUJIFILM Evo拍立得相機套組，優惠下殺只要6,840元！此外，下單聰明使用「全站1.1折起」優惠券最高再省3,000元，Xiaomi 13 Lite 8GB+256GB蝦皮獨家價8,999元用券下單最低不到6千元入手，怎麼買都不會有罪惡感！
限定囤貨組挑戰最低價！11/11使用「全站0元起免運券」下11單都免運
年度囤貨趁雙11優惠最划算，搭配全站0元起免運券讓你快速下單不再擔心運費 ! 生活必需品高露潔抗敏專家牙膏4入，下殺5.5折相當於每條不用百元；萌寵健康免焦慮，毛孩時代 犬貓適用95%頂級深海魚油 30顆/盒優惠632元，最低每天21元顧毛孩心血管。
我是廣告 請繼續往下閱讀
優惠一：0元免運超人回來了！每人享11張全站0元起免運券
每人享1張全站0元起免運券，限11/11當日凌晨0至2點使用。
每人享6張全站99元起免運券，1張限11/11當日凌晨0至2點使用、5張11/11全天可用。
每人享4張全站499元起免運券，限11/11全天可用。
11/11 只要下單使用任一張免運券，即享 Uber One 2個月免費試用會員資格 (限非 Uber One 會員)與 Uber App 100元乘車優惠2趟。
優惠二：蝦皮購物給你鈔能力！每人最多21張全站1.1折起優惠券，最高現省5,000元
1張：即日起進站可領全站1.1折券，低消3,000元最高折3,000元，限11/11當日0-2點使用。
5張：蝦皮商城92折券自動歸戶，低消2,000元最高折5,000元 。
2張：11/11當日0點、10點開搶全站95折券，低消2,000元最高折2,000元 。
4張：11/11當日0點、12點、18點、22點豪灑全站899元折70元優惠券。
2張：11/11 當日12點、20點豪灑全站1,200元折50元 。
1張：即日起進站可領蝦幣6%回饋券，低消1,600元最高回饋500蝦幣，限11/11當日12點後使用。
6張：11/10當日21點、22點、23點及11/11當日21點、22點、23點豪灑低消1,111元折111元優惠券，3張限11/11當日0-2點使用、3張11/11全日可用。
優惠三：11/11當日加碼！下單滿額送雄獅好禮
凡下單任1筆訂單，就送蝦皮商城12折券，限12/12全天可用。
凡下單滿1,000元，就送雄獅50元國內旅遊優惠券。
凡下單滿3,500元，就送15%蝦幣回饋券。
凡下單滿5,000元，就送20%蝦幣回饋券。
凡下單滿10,000元，就抽雄獅「挪威郵輪奮進號基隆-那霸4日雙人行」旅遊金兌換券。
優惠四：蝦皮購物ｘ雄獅旅遊跨界合作！豪祭五大任務帶你明年出國去
任務一：11/11累積消費滿10,000元即有機會抽中含稅價值破9萬元「挪威郵輪奮進號基隆-那霸4日雙人行」旅遊金兌換券。
任務二：即日起至11/11，下單並選擇蝦皮店到店取貨，在包裹送達門市後三日內完成取件，抽含稅價值破11萬元「雙人奧捷８日機加酒自由行」旅遊金兌換券。
任務三：即日起至11/11，上站玩「蝦蝦果園」種雄獅旅遊指定種子並收成，抽含稅價值破11萬元「雙人澳洲7日團體自由行」旅遊金兌換券。
任務四： 即日起至11/10 22點，觀看任一蝦皮直播並下單完成付款（貨到付款除外），抽含稅價值10萬元「雙人台北-舊金山6日來回機票」旅遊金兌
換券。
任務五：於11/2-11/6舉辦「地味萬聖節」粉絲投票獲得最高票者即可獲得「單人秘魯來回單機票」加「1晚飯店住宿」旅遊金兌換券。
「蝦皮購物11.11最強購物節」活動連結