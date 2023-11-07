全年挑戰三率三升！六角第三季毛利率攻上50%　第四季餐飲續旺

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六角憑藉「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模站穩東協市場，並積極擴張北美及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，集團體質調整效益顯現，使得第三季毛利率攻上50%，較上季與去年同期分別成長3與7個百分點，推升前三季毛利率達48%、營業利益率10%與稅後淨利率8%，與去年同期相較分別成長6、3、2個百分點，呈現三率三升表現。
六角繼下半年已在美國加州開出3家直營店，第四季宣布將插旗印度、土耳其等新市場，在東南亞市場亦持續推進2-3線城市持續展店；同時台灣地區，集團五大品牌進駐新店裕隆城， 「Chatime日出茶太」重返101，排隊人潮再現。公司維持既定的拓展市場版圖腳步，續拚2024年全球展店雙位數成長。
展望全年，全球通膨與高物價致消費力下行影響，加上疫後全球手搖茶飲市場高速變化與行業競爭激烈，集團啟動「Chatime日出茶太」全新品牌策略繼續在全球攻城掠地，迎接第四季餐飲傳統旺季，節慶、百貨週年慶與年末聚餐需求，六角旗下王座國際的營收動能將持續維持高檔表現；而全球手搖茶飲市場，則可關注澳洲氣溫轉熱，可望帶動手搖茶飲需求提升，集團餐飲新展店挹注，全年營運挑戰2019年高峰可期。