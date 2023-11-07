防綁卡盜刷！金管會祭3措施不夠　擬參照國際支付限本人手機門號

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首先，金管會要求發送OTP簡訊內容，要明確讓持卡人知道這個簡訊的目的，也要提供相關防詐警語；民眾當下消費時，簡訊內容應該包括刷卡金額；在進行綁卡簡訊內容要揭示是正在做綁定信用卡驗證這動作，主要讓民眾第一時間就可充份去辨識，目前這張卡正在被綁定當中。
至於3大措施上路後，陸續還有民眾遭詐騙盜刷，銀行局說，主要是忽略了發卡機構傳送的簡訊，因此，金管會也會持續透過銀行公會及相關單位研擬強化措施，確保消費者權益。
此外，由於之前國際3大支付包括Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay也發生不少綁卡遭盜刷事件，後來金管會邀集數位供應商、發卡及收單銀行共同研商出解決方案，即綁卡限用登記在銀行的手機號碼。即當民眾正在綁卡時，數位供應商會回饋手機號碼給發卡銀行確認，是否是持卡所登記的同一個手機門號，前10大發卡行已在10月底前全部導入，年底前所有發卡銀行也都要導入此機制。
不過，銀行局也坦言，錢包業者綁定信用卡過程嚴謹度不若國際支付，主要是數位供應商本身就是手機供應商，也會知道綁卡的手機號碼，因此，是否參照國際3大支付採取相當防堵作法或是有其他解決方案，將會再找銀行公會與相關業者開會討論研商。