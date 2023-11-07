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防綁卡盜刷！金管會祭3措施不夠　擬參照國際支付限本人手機門號

▲適逢百貨周年慶及雙11購物節，信用卡綁卡盜刷事件頻傳，金管會今（7）日有最新說明，並提出相關因應及研議措施。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲適逢百貨周年慶及雙11購物節，信用卡綁卡盜刷事件頻傳，金管會今（7）日有最新說明，並提出相關因應及研議措施。（示意圖／取自 Unsplash ）

記者顏真真／台北報導

近來適逢百貨周年慶及雙11購物節，信用卡綁卡盜刷事件頻傳。金管會今（7）日表示，為防止民眾信用卡遭盜刷或誤觸釣魚網站洩露信用卡資料，已要求發卡機構透過3措施強化3D安全認證的OTP（一次性密碼）簡訊驗證流程，讓民眾第一時間可以知道，同時，針對錢包業者綁定信用卡這部分，包括百貨公司APP，擬邀相關單位研議能否比照國際行動3大支付綁卡措施，限留存在銀行本人手機號碼才能刷卡，降低被綁卡盜刷風險。

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金管會銀行局指出，特約商店APP在綁定信用卡時，大部分都會採3D安全認證機制，透過OTP簡訊進行相關身份驗證，在綁上過程，若誤觸釣魚網站把OTP簡訊及卡號送出，詐騙集團就會拿去綁卡盜刷。為強化發卡機構在發送3D安全認證的OTP簡訊，目前發卡機構已採取3大措施強化簡訊驗證流程。

首先，金管會要求發送OTP簡訊內容，要明確讓持卡人知道這個簡訊的目的，也要提供相關防詐警語；民眾當下消費時，簡訊內容應該包括刷卡金額；在進行綁卡簡訊內容要揭示是正在做綁定信用卡驗證這動作，主要讓民眾第一時間就可充份去辨識，目前這張卡正在被綁定當中。

至於3大措施上路後，陸續還有民眾遭詐騙盜刷，銀行局說，主要是忽略了發卡機構傳送的簡訊，因此，金管會也會持續透過銀行公會及相關單位研擬強化措施，確保消費者權益。

此外，由於之前國際3大支付包括Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay也發生不少綁卡遭盜刷事件，後來金管會邀集數位供應商、發卡及收單銀行共同研商出解決方案，即綁卡限用登記在銀行的手機號碼。即當民眾正在綁卡時，數位供應商會回饋手機號碼給發卡銀行確認，是否是持卡所登記的同一個手機門號，前10大發卡行已在10月底前全部導入，年底前所有發卡銀行也都要導入此機制。

不過，銀行局也坦言，錢包業者綁定信用卡過程嚴謹度不若國際支付，主要是數位供應商本身就是手機供應商，也會知道綁卡的手機號碼，因此，是否參照國際3大支付採取相當防堵作法或是有其他解決方案，將會再找銀行公會與相關業者開會討論研商。

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