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搶搭雙11買氣！執行署全國聯合拍賣金額飆破6億　歷年次高

▲高雄地檢署囑託拍賣豪華遊艇，以2909萬元拍定（圖／行政執行署提供）
▲高雄地檢署囑託拍賣豪華遊艇，以2909萬元拍定（圖／行政執行署提供）

記者潘千詩／台北報導

恰逢雙11前夕，法務部行政執行署各分署今（7）日盛大舉行全國123聯合拍賣會，搶搭「雙11」購物熱潮，經民眾「淘寶」，買氣讓總拍定金額飆破6億元！行政執行署統計，今天總拍定金額高達6億1713萬2917元，為全國123聯合拍賣會創立後，金額第2高。

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不動產拍定金額，總計5億8402萬9302元。其中，台中分署合併拍賣台中市北屯區大華段37筆土地及其上2筆未辦保存登記建物的拍定金額最高。

行政執行署表示，國際休閒育樂有限公司因滯納地價稅、房屋稅及積欠鉅額民間債務，被台中分署查封拍賣其名下不動產，因拍賣價格過高，經多輪拍賣均未拍定，今天為本輪次第4次拍賣，終以4億6119萬9999元順利高價拍定。

另外，基隆市某建設公司，因滯納金額高達1億2019萬餘元，並積欠鉅額民間債務，是被列管的「滯欠大戶」，由宜蘭分署查封拍賣其名下位於暖暖區知名社區水岸豪宅，建物面積約108坪，有前後陽台、綠地花園，包含地下二樓5個平面停車位，且地處東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，本次為第3次拍賣，最後由抵押權人以4090萬元承受，拍定金額為第二高。

▲基隆市暖暖區知名社區水岸豪宅，由抵押權人以4090萬元承受（圖／行政執行署提供）
▲基隆市暖暖區知名社區水岸豪宅，由抵押權人以4090萬元承受（圖／行政執行署提供）
動產拍定金額，總計3310萬3615元。拍定金額最高且最吸睛，屬高雄分署拍賣的「AQUARIUS 1」豪華遊艇，拍定金額高達2909萬元，較底價1680萬元溢價超過7成。

行政執行署表示，雄檢與調查局南機站、海巡署艦隊分署第五海巡隊2022年11月25日聯手查緝走私毒品時，查扣船籍國為獅子山共和國，建造年份為2021年，總噸位高達104噸之遊艇，由雄檢囑託高雄分署順利變賣。

至於王姓女子欠繳遺產稅及綜所稅，遭移送宜蘭分署執行，經宜蘭分署查得林女名下「原創生醫」股票35萬股，迅速查封拍賣，最後由一名遠從台北而來的女子，以300萬元買受，並刷卡一次付清，為動產拍定金額第二高。

行政執行署表示，全國123聯合拍賣會於2016年12月創立，曾在2021年11月拍出8億5747萬8548元，為歷年最高金額，本次飆破6億，金額為歷年次高。

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