搶搭雙11買氣！執行署全國聯合拍賣金額飆破6億　歷年次高

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政執行署表示，國際休閒育樂有限公司因滯納地價稅、房屋稅及積欠鉅額民間債務，被台中分署查封拍賣其名下不動產，因拍賣價格過高，經多輪拍賣均未拍定，今天為本輪次第4次拍賣，終以4億6119萬9999元順利高價拍定。
另外，基隆市某建設公司，因滯納金額高達1億2019萬餘元，並積欠鉅額民間債務，是被列管的「滯欠大戶」，由宜蘭分署查封拍賣其名下位於暖暖區知名社區水岸豪宅，建物面積約108坪，有前後陽台、綠地花園，包含地下二樓5個平面停車位，且地處東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，本次為第3次拍賣，最後由抵押權人以4090萬元承受，拍定金額為第二高。
動產拍定金額，總計3310萬3615元。拍定金額最高且最吸睛，屬高雄分署拍賣的「AQUARIUS 1」豪華遊艇，拍定金額高達2909萬元，較底價1680萬元溢價超過7成。
行政執行署表示，雄檢與調查局南機站、海巡署艦隊分署第五海巡隊2022年11月25日聯手查緝走私毒品時，查扣船籍國為獅子山共和國，建造年份為2021年，總噸位高達104噸之遊艇，由雄檢囑託高雄分署順利變賣。
至於王姓女子欠繳遺產稅及綜所稅，遭移送宜蘭分署執行，經宜蘭分署查得林女名下「原創生醫」股票35萬股，迅速查封拍賣，最後由一名遠從台北而來的女子，以300萬元買受，並刷卡一次付清，為動產拍定金額第二高。
行政執行署表示，全國123聯合拍賣會於2016年12月創立，曾在2021年11月拍出8億5747萬8548元，為歷年最高金額，本次飆破6億，金額為歷年次高。