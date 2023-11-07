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長榮航再買33架客機！交易額達101億美金　2032年前退租A321-200

▲長榮航空今（7）日宣布，購買18架A350-1000型及15架A321neo型客機。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空今（7）日宣布，購買18架A350-1000型及15架A321neo型客機。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空今（7）日宣布，購買18架A350-1000型及15架A321neo型客機，每架A350-1000型客機交易金額不超過美金4.36億元，每架A321neo型客機交易金額不超過美金1.5億元，交易總金額達美金101億元。另續約12架A321-200型客機，使用權資產金額約新台幣53億元。

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長榮航空接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，所有機隊引進、機型都會持續評估。長榮航空目前營運機隊共計有86架，另有已經訂購的14架新機尚未交付，包括4架787-10、9架787-9、1架777F貨機。今年底會先交付2架787-10客機，原定今年底交機的777F貨機延期至明年1月交機，2027年前，會再交付2架787-10跟9架787-9客機。

長榮航空說明，未來營運需求採購下一世代新機以汰舊換新，預計於2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1000型廣體客機以及額外6架機採購選擇權，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo型窄體客機，根據空中巴士2023年公告牌價，此次規劃採購33架空中巴士全新客機總金額將達101億美元。
 
A350-1000為空中巴士公司最新一代長程廣體客機，航程可達8000海浬，長榮航空說，除能滿足本公司積極擴展北美航線的運能需求，且將帶給旅客更為舒適的飛行體驗。A321neo為空中巴士公司最受業界青睞的中短程窄體客機，為長榮航空現有A321‐200 機隊的升級版，兩種機型共通性極高，飛行組員可同時操作兩種機型，減少人力需求及訓練成本，A321neo新機引進前，A321-200機隊將續租賃營運，並規劃於2032年前逐步全數退租。

至於傳長榮航空A321客機退役後將由星宇航空接手，星宇航空受訪時則否認，並表示星宇航空第四架A350-900甫於10月上旬交機，截至2023年底機隊數共達21架，包含13架A321neo、4架A330neo及4架A350-900，在航網及運能安排上，將可兼顧航機使用效益及保有相當彈性裕度。其中A321neo及A330neo兩機型主要執飛東北亞及東南亞區域航線，A350-900主要執飛美國航線。

長榮航依運能增加及市場規劃，冬季班表開始桃園-香港航線由目前每週35班，增至每週53班。 高雄-澳門則自明年1月5日起由現行每週2班增為5班。星宇航空則將於12月1日開航名古屋、12月16日開航舊金山、明年1月18日開航清邁。

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