韓國也爆臭蟲危機！港專家示警「傳播快速」 現有殺蟲劑難杜絕
近期法國、英國的「臭蟲」（床蝨）危機從歐洲擴散至韓國，包含首爾、仁川與大邱多地的地鐵、火車、飯店等地都被發現臭蟲，但韓國官方發現現有殺蟲劑效果有限，為此考慮採用替代的殺蟲劑應對；此外，也有香港專家提醒前往韓國旅遊的旅客可能行李「藏蝨」導致蝨患散播到其他國家。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國多地近日都傳出臭蟲危機，根據韓媒報導，從大眾交通運輸工具如火車、地鐵到公共場合如電影院、飯店等地都出現臭蟲的身影，有當地民眾發現在搭地鐵時從外套莫名發現一隻臭蟲，並稱自己根本沒發現沾染到，「因為沒有覺得哪裡癢」，同時也上傳一張死掉的床蝨躺在沾血衛生紙上的照片證實。
隨著通報電話愈接愈多，韓國首都首爾市政府也宣佈緊急撥款5億韓幣，用來應對這波蝨患，但由於氣候異常高溫，這波臭蟲的數量正在激增，截至本月5日為止首爾地方通報了17例臭蟲案例，這也導致10月31日至11月6日臭蟲驅逐劑的銷量比起去年同期，增長了813%，床上吸塵器則是增長了610%。
與此同時，韓國當局發現臭蟲針對目前使用的除蟲菊精類殺蟲劑產生抗藥性，因此疾病管理廳正在分析殺蟲劑效果，考慮使用替代的殺蟲劑或國外使用的農藥。
香港蟲害管理學會主席陳澤森對此指出，由於蝨蟲會隨飛機、船舶等傳播至世界各地，相信不會只有英法韓國受害，再加上韓國是亞洲旅客的熱門旅遊地，因此遊客們可能在機艙內被其他行李箱「傳染」帶回臭蟲；他也提醒，如果不幸發現蝨蟲在行李或衣物上寄生，可以針對「怕高溫」的特性，用50度以上的蒸氣或熱水清洗，若是在家中發現床蝨，則可直接請滅蟲專家來除蝨。