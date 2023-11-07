蕾菈涉毒被逮！孫生開酸「麻麻虎虎」再爆內幕：還會抓到多少人呢
YouTube團體「反骨男孩」成員蕾菈昨（6）日因被查出持有並吸食二級毒品大麻被逮捕，消息震撼網紅界。對此，好友孫生不僅在社群平台上PO文開酸，還加碼爆料，「這一場麻拉松還會抓到多少人的麻尾呢？」暗示著還有未爆彈。
記者詹鎰睿／綜合報導
孫生在社群平台上發文狠酸蕾菈、湯宇夫婦，「我看這次你們真的是麻麻虎虎了！」他認為，雖然這起事件與蕾菈的工作態度是兩碼子的事，但最後仍語帶嘲諷地說，「好多蛛絲麻跡可以確認，這一場麻拉松還會抓到多少人的麻尾，真的是路遙知麻力。」似乎在暗示還有多名的涉案者。
據檢方表示，昨日新北市刑事警察大隊接獲線報，得知有多位網紅涉嫌吸食、持有毒品大麻，隨即兵分三路，分別在中和、新莊、三重進行大搜查，蕾菈夫婦、Joeman先後都被查出持有並吸食大麻的證據，而且涉案者高達10人，目前全案依毒品罪進行偵辦。
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