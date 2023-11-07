你有投資嗎？ETF規模衝破3兆元　金管會示警留意這些風險

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從標的指數資產區分，ETF可區分為股票、債券與商品等；從ETF實際投資組合而言，有實際投資在股票、債券的原型證券投資信託ETF，及從事期貨的期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF。
由於ETF商品種類多元，屬性與風險亦不同，金管會提醒，民眾應依自身之投資需求、目的與風險承受度等，選擇適合的ETF。例如訴求以股息率作為選股指標的高股息ETF，可能較適合需要有定期取得現金流的投資人；訴求高配息頻率的ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本，投資人投資時亦應一併考量；訴求ESG、成長潛力的原型證券投資信託ETF，則適合投資人以長期定期定額方式買進。
至於期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF屬策略交易型產品，具有槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，投資人需留意風險。
此外，ETF與一般基金交易方式不同，可以直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格，ETF在次級市場的交易價格是由次級市場的供給及需求所決定，可能不同於淨值而產生折價或溢價的情形，若交易價格高於淨值，則為溢價，若交易價格低於淨值，則為折價。
也因此。金管會提醒，投資人應注意ETF折溢價情形，例如若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。
此外，ETF在產品面及市場面的兩大資訊，也是投資人必須深入了解的。在產品面部分，投資人在挑選ETF時，除了挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF外，亦應了解ETF所追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距（TD）或追蹤誤差（TE）等，在投信公司網站或公開資訊觀測站都可以找到相關資訊；市場面部分，則應該注意買賣報價、交易量及ETF折溢價差等資訊，在基本市況報導網站可以找到相關資訊。