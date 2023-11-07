年度最強檔 新光三越台南新天地週年慶11/09霸氣登場

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餐飲集結9大社群熱搜話題品牌重磅快閃，法餐南霸天「LA ONE」即日起至12/3推出「LA ONE x es koyama全新費南雪禮盒」，不容錯過。藏身巷弄的韓式馬卡龍店「溫點」即日起至11/15給你最正宗的韓式馬卡龍；傳承50年台中名店「不二糕餅」鬆軟綿口芙令卡有著滿滿玫瑰鹽奶油餡，純粹輕盈。第13回日本商品展也將於11/16-12/3盛大登場，首度以京都與北海道雙城主題呈現，集結多款日本直送庶民小吃和網美打卡夢幻系甜點，要讓民眾在台就能品嚐最道地的日本美食。
追求智能家電生活的人看過來，新天地嚴選10大趨勢家電，首推「SAMSUNG QD OLED S95C 55/65/77」，無邊際極美設計給你最震撼的視覺饗宴。LG WashTower 智控洗乾衣機兼具AI與美感，堪為小坪數救星。BOSCH獨立式洗碗機全球首創沸石烘乾技術，利用天然礦物質-沸石，吸收最後一段高溫洗清的水蒸氣，釋放乾燥熱能至機體內部，加強冷凝烘乾效果。
每年一推出就造成話題旋風的週年慶圖騰贈品，今年再度與寶可夢強強聯手，無論是皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，還是百變怪、伊布等超過20種寶可夢，像素風格和日式和風風格交替，26款超可愛寶可夢好禮快閃兌換，再度引爆全台廣大寶可夢粉絲的蒐藏魂。
今年奇幻樂園聖誕樹以歐普藝術打造整體氛圍：運用色彩對比與幾何抽象，產生閃爍、流動、旋轉、放射的錯視，以大膽的視覺饗宴重新詮釋耶誕節。融入「Tainan Sweet」以台南甜的意向，帶入棉花糖、糖果、軟糖等，與整體空間連結，運用鏡面手法創造奇幻的效果，彷彿置身於奇幻仙境。