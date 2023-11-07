中華職棒／李丞齡驚傳生涯規劃引退！統一獅慰留「餅總」林岳平
中華職職棒統一獅隊，今天傳出總教練「大餅」林岳平向球團提出請辭，不過在球團強力慰留，領隊蘇泰安表示，肯定他的帶隊成績，不會因為今年獅隊無法奪冠就同意，還是讓他留在球隊，但獅隊外野手李丞齡宣布自請引退，獅隊也祝福他。
記者吳政紘/綜合報導
獅隊展開秋訓12天，今年在季後挑戰賽以3連敗敗遭到樂天桃猿淘汰，上半季奪冠，獅隊受到傷兵影響，克維斯、林安可都在季後賽受傷，林岳平主動請辭，但獅隊認為他非戰之罪，並未同意他請辭。
蘇泰安表示，林岳平任內帶隊拿下1座總冠軍、3座季冠軍，成績很好，希望他能繼續帶隊，雖然今年球季並未在季後賽奪冠，但成績有目共睹，還是希望他繼續帶隊。
此外，外野手李丞齡因個人生涯規劃，向球團表達離隊想法，形同任意引退，蘇泰安也證實，李丞齡為獅隊2018年第4輪指名選進，畢業於興大附農，今年60人名單註冊時將李丞齡註銷，林岳平直接點名生活管理有問題，且屢勸未修正，引起極大討論。
李丞齡在球季尾聲萌生離隊想法，蘇泰安證實此消息，也跟李丞齡長談，他也有當面表達想法，球團雖慰留，鼓勵他繼續磨練，但他辭意已決，獅隊也祝福他未來一切順利。