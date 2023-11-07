林襄認了尿道炎「每3個月跑1次醫院」！細菌感染飆95% 嚇壞醫師
樂天啦啦隊女孩林襄，憑藉甜美外型與活潑個性，工作邀約不斷，近期更跨足歌唱、戲劇，還有餐酒館的事業，忙到不行，卻也讓林襄身體出現可怕狀況。近日，林襄就在節目上透露，她有每3個月就要看醫生的習慣，自嘲是「尿道炎常客」，有次驗尿就被醫師告知感染了95%的細菌量，嚇壞眾人。
記者詹鎰睿／綜合報導
林襄在節目《11點熱吵店》中透露，自己工作時常常憋尿，更是尿道炎、泌尿科的常客，每三個月就要去醫院診所報到，原來她是屬於不喜歡乖乖吃藥的類型，直到有次忍痛忍到不行，跑去驗尿後才被醫師告知有95%的細菌感染量，而正常值是5%。
「妳怎麼可以有辦法忍成這樣？」林襄則回醫師，「沒辦法！因為我工作的關係，沒辦法配合看醫生的時間。」只好忍到受不了才就醫。另外，在場也有許多啦啦隊，包含慈妹、巫苡萱、檸檬都有相同困擾。
慈妹更是忍到上完廁所後，驚覺馬桶都是紅色血尿才乖乖就醫，「醫生跟我講說，妳也太晚來了吧！再晚一點來就要住院了。」怎料，慈妹更說自己尿道炎持續1到2年都沒有好，常常忘記吃抗生素。
對此， 家醫科醫師歐瀚文表示，女生因為生理結構的關係，再加上長時間悶住，非常容易被感染，大多是「菌叢失衡」，無論是私密處還是腸道的菌叢都會影響，反覆發炎後就要當心慢性感染，三不五時就會覺得上廁所很痛，那就必須趕緊就醫驗尿檢查，後續再用抗生素定期控制，如果拖太久就可能出現血尿，甚至發高燒的症狀，腎臟還有可能整顆潰爛。