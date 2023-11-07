受函審查寡婦樓解約可行性　竹市府：尊重國防部決定

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都發處說，此案範圍屬國防部土地，國防部為活化國公有土地，採公辦都市更新方式並委託內政部國土管理署 （城鄉分署）發包公開招標實施者，並於103年6月17日簽約。
都發處指出，此案基地內因另涉文資、綠資源、環評等議題，市府於103年起陸續依規進行相關審議作業，其中文資審議過程也考量公益性，已提高區內歷史建築修繕經費至新台幣1.7億元。
都發處說，因此案是屬國防部土地的公辦都更案件，市府基於都市更新主管機關受理審議，將持續依法依規、公開公正方式辦理相關審議程序。
至有關是否解約，都發處說，因非屬市府權責，若國防部決定要持續進行委託，市府會依規進行辦理，若要解約市府尊重國防部決定。
國防部下午發布新聞稿表示，國防部於民國102年依眷改計畫，將大面積土地以公辦都更方式，委託內政部國土管理署（城鄉分署），辦理「新竹寡婦樓公辦都更」國有土地活化及公開招商評選事宜。
國防部指出，案經法院判決，得標的最優申請人因不法行為影響招商公正，國防部政治作戰局已依法依約函請城鄉分署、新竹市政府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性，後續將與相關單位會商後並適法處置。（編輯：張銘坤）1121107