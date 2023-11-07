楊梅3屍命案 管委會辦制煞祈福法會籲住戶迴避勿直呼他人全名
桃園市楊梅區一處社區上月17日驚傳3屍命案，兇嫌鄭男因與再婚的越南籍前女友糾葛不斷，潛入遇害洪姓夫妻屋中將兩人殺害，隨後又畏罪墜樓輕生。此案造成三條人命，案發後社區住戶始終心神不寧，社區管委會決定於11月12日晚間舉辦「制煞祈福」法會，其中晚間10時至11時出煞，管委會籲請住戶關緊門窗並迴避，希望法會後祈求諸事圓滿平安順利。
記者李春台／桃園報導
據了解，48歲鄭姓男子疑與越南籍黃姓人妻有借貸與感情糾紛，他上個月17日當天上午潛入大樓，後來54歲洪姓男子返家後兩人起爭執，鄭男持預藏刀械砍殺洪男多達28刀，洪男失血過多倒臥廚房內慘死；鄭男行兇後仍躲在屋內等待42歲黃女返家，下午4時許，黃女返家後驚見鄭男出現，鄭男再度持刀砍殺黃女26刀後倒臥客廳，鄭男隨後跑到頂樓9樓墜樓，住戶察覺後立即報警處理，目前全案還在調查釐清中。
這起凶案造成三條人命，社區管委會公告指出，對於近日社區發生之不幸事件，造成住戶們心裡不安，管委會決定請禮儀公司在11月12日辦理「制煞祈福儀式」，祈求一切順利圓滿，住戶們可儘早安心。
公告中顯示，當晚7時30分起制煞法會開始，包括3位法師與工作人員約8至9人，晚間8時許請神明降臨、8時30分請亡者、9時30分則舉行敕福儀式、晚間10時則是出煞儀式；管委會呼籲，當地及鄰近的住戶，當晚10時至11時為出煞期間，請住戶們關閉門窗、所有人員迴避、勿任意外出、以免有沖煞之疑慮，期間也不要叫他人的全名。
管委會強調，這次制煞祈福法會費用總共56000元，全數由管委會支付，祈求一切順利圓滿，住戶們可儘早安心。