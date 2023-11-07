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HEATH是X JAPAN第3位離世成員！貝斯手被迫裝成自殺　死因仍是謎

▲X JAPAN的55歲貝斯手HEATH（左）10月底過世，他是團中第三位離世的成員。（圖／X JAPAN X）
▲X JAPAN的55歲貝斯手HEATH（左）10月底過世，他是團中第三位離世的成員。（圖／X JAPAN X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本搖滾天團X JAPAN的55歲貝斯手HEATH，今（7）日證實已在10月底因癌症過世。事實上，HEATH是X JAPAN第三位離世的成員，此前「傳奇吉他手」HIDE、TAIJI都相繼離世，而TAIJI的死因至今未解。

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▲X JAPAN的貝斯手HEATH因癌症過世。（圖／翻攝news_postseven）
▲X JAPAN的貝斯手HEATH因癌症過世。（圖／翻攝NEWS POSTSEVEN X）
X JAPAN於1982年成立，原名X，1992年改名為X JAPAN，主要成員為鼓手YOSHIKI、主唱TOSHI、吉他手HIDE、吉他手PATA、貝斯手TAIJI、貝斯手HEATH、吉他手SUGIZO。樂迷通常以「X」稱呼他們，並以「WE ARE X」自稱或作為精神口號。

1997年4月，主唱TOSHI以音樂取向不同為由退團，在無法找到後繼主唱的情況下，X JAPAN於9月22日宣布解散，同年12月31日舉辦解散演唱會。

解散隔年，HIDE卻在1998年5月2日上午7點30分被女友發現昏倒在浴室，脖子纏繞毛巾，警察在一天內以自殺結案。因為HIDE是當年的「傳奇吉他手」，所以離世消息一公開，震驚整個樂壇，新聞鬧得非常大。

直到2011年7月，TAIJI過完生日5天後，就在美屬塞班島離奇逝世。根據報導指出，TAIJI因在機上與乘客發生衝突被FBI逮捕，他在拘留所自殺未遂，送醫時呈現腦死，最後母親同意拔掉維生系統；但後續調查卻發現諸多疑點，包含TAIJI脖子沒有上吊痕跡，反倒是嘴巴出現膠帶貼痕、被棍棒毆打的傷痕，而與他在機上發生爭執者，還是TAIJI的經紀人；當時事務所想草草了事，所以TAIJI真正死因至今成謎。

HEATH今晚證實已於10月底過世，根據《NEWS POSTSEVEN》報導，今年年初HEATH感到身體不適，就醫證實癌症晚期，病情急速惡化不久後離世，因為一切發生的太突然，HEATH甚至沒時間跟樂團成員告知生病，就先走一步。

HEATH友人跟週刊透露，雖然X JAPAN長年未合體，團體也一直存在不合問題，但HEATH始終希望樂團能夠復出，現在心願未了先走一步，留下滿滿遺憾。

因為HEATH沒告知任何人生病的消息，YOSHIKI在3日得知後，緊急取消美國的工作，立刻飛回日本送老友最後一程，他當時就在IG透露身邊有人過世，對於無法出席頒獎典禮感到抱歉，只是沒想到他口中過世的人，就是HEATH。

▲YOSHIKI於3日表示身邊有人過世，就是HEATH。（圖／YOSHIKI IG）
▲YOSHIKI於3日表示身邊有人過世，該朋友就是HEATH。（圖／YOSHIKI IG）
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