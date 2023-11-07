HEATH是X JAPAN第3位離世成員！貝斯手被迫裝成自殺　死因仍是謎

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1997年4月，主唱TOSHI以音樂取向不同為由退團，在無法找到後繼主唱的情況下，X JAPAN於9月22日宣布解散，同年12月31日舉辦解散演唱會。
解散隔年，HIDE卻在1998年5月2日上午7點30分被女友發現昏倒在浴室，脖子纏繞毛巾，警察在一天內以自殺結案。因為HIDE是當年的「傳奇吉他手」，所以離世消息一公開，震驚整個樂壇，新聞鬧得非常大。
直到2011年7月，TAIJI過完生日5天後，就在美屬塞班島離奇逝世。根據報導指出，TAIJI因在機上與乘客發生衝突被FBI逮捕，他在拘留所自殺未遂，送醫時呈現腦死，最後母親同意拔掉維生系統；但後續調查卻發現諸多疑點，包含TAIJI脖子沒有上吊痕跡，反倒是嘴巴出現膠帶貼痕、被棍棒毆打的傷痕，而與他在機上發生爭執者，還是TAIJI的經紀人；當時事務所想草草了事，所以TAIJI真正死因至今成謎。
HEATH今晚證實已於10月底過世，根據《NEWS POSTSEVEN》報導，今年年初HEATH感到身體不適，就醫證實癌症晚期，病情急速惡化不久後離世，因為一切發生的太突然，HEATH甚至沒時間跟樂團成員告知生病，就先走一步。
HEATH友人跟週刊透露，雖然X JAPAN長年未合體，團體也一直存在不合問題，但HEATH始終希望樂團能夠復出，現在心願未了先走一步，留下滿滿遺憾。
因為HEATH沒告知任何人生病的消息，YOSHIKI在3日得知後，緊急取消美國的工作，立刻飛回日本送老友最後一程，他當時就在IG透露身邊有人過世，對於無法出席頒獎典禮感到抱歉，只是沒想到他口中過世的人，就是HEATH。
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