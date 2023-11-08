《進擊的巨人》艾連結局「10年前第1集」就公開了！作者套路太強

Joeman、蕾菈吸大麻翻車！T妹逆風發文「廠商反而會先想到他們」

▲Joeman、蕾菈夫妻（如圖）承認吸食大麻，T妹提出不同觀點，認為3人未來反而會有很多業配邀約。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）
▲Joeman、蕾菈夫妻（如圖）承認吸食大麻，T妹提出不同觀點，認為3人未來反而會有很多業配邀約。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）、蕾菈夫妻吸食大麻遭警方逮捕，外界普遍認為3人人設崩毀、事業堪憂，不過網紅T妹（張楉扉）直言台灣名人形象不佳跟產品完全無關，不但不會被消費者、廠商抵制，反而業績滾滾來，「他們之後業配反而會狂接...相信我」、「這一局誰贏？吸毒者」。

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▲Joeman坦承在國內外都曾吸大麻。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
▲Joeman坦承在國內外都曾吸食大麻，也有持有少量大麻自用。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
T妹於臉書表示，在中國大陸，黨要你做劣質藝人你就是，而台灣是自由民主國家，名人吸毒，當事人受到更多人關注、追蹤，所銷售的產品免費曝光，大家的身體會很誠實進而購買，身為公眾人物都知道，「被罵越慘的時候，產品反而銷售更好，無論你是真的欠罵還是被黑，這些廠商反而要謝謝你帶來的意外流量密碼，還賠償勒...笑死！」

▲T妹認為網紅嗑藥不至於事業全毀。（圖／翻攝自Tiffany T妹臉書）
▲T妹揭露台人心態，認為網紅嗑藥不至於事業全毀。（圖／翻攝自Tiffany T妹臉書）
大批酸民現身批判劣跡藝人，T妹點出在台灣是越罵越紅，這就是流量密碼，「原本沒在關注他們版的人，因為議題好奇關注！這就是間接式增加粉絲，他們要謝謝媒體幫忙宣傳，免去廣告預算直接有大批粉絲流入」，斷言：「廠商要業配時第一個想到最近火熱的人，他們之後業配反而會狂接...相信我。」

T妹進一步分析：「台灣是含蓄社會，只要靠婊人、酸人、罵髒話、走針也可以紅！容易形成人們認為的好敢、好有想法，加上台灣是壓抑型教育，只要有人與眾不同、講話大聲、就算都是歪理，人們很容易投入崇拜的眼光。」指畢竟吸大麻是個人行為，不是殺人放火，這一波會讓他們事業衝高峰，「未來他們依然老神在在拍影片，也謝謝各界湧入的關注，流量密碼動起來。」

有網友認同T妹的論述，感嘆：「這就是台灣病態現象，唉」、「這是人的市場問題、族群問題」！不過也有人覺得吸毒者後續還是有法律責任要承擔，本身事業不可能百分之百沒影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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