Joeman、蕾菈吸大麻翻車！T妹逆風發文「廠商反而會先想到他們」

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大批酸民現身批判劣跡藝人，T妹點出在台灣是越罵越紅，這就是流量密碼，「原本沒在關注他們版的人，因為議題好奇關注！這就是間接式增加粉絲，他們要謝謝媒體幫忙宣傳，免去廣告預算直接有大批粉絲流入」，斷言：「廠商要業配時第一個想到最近火熱的人，他們之後業配反而會狂接...相信我。」
T妹進一步分析：「台灣是含蓄社會，只要靠婊人、酸人、罵髒話、走針也可以紅！容易形成人們認為的好敢、好有想法，加上台灣是壓抑型教育，只要有人與眾不同、講話大聲、就算都是歪理，人們很容易投入崇拜的眼光。」指畢竟吸大麻是個人行為，不是殺人放火，這一波會讓他們事業衝高峰，「未來他們依然老神在在拍影片，也謝謝各界湧入的關注，流量密碼動起來。」
有網友認同T妹的論述，感嘆：「這就是台灣病態現象，唉」、「這是人的市場問題、族群問題」！不過也有人覺得吸毒者後續還是有法律責任要承擔，本身事業不可能百分之百沒影響。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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