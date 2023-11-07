竹市敬老卡及愛心卡升級　高虹安：11/8起可搭國道客運

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「今年敬老卡及愛心卡申辦需求爆增」高虹安表示，今年7月起開始擴大敬老卡及愛心卡的使用項目，廣受好評，11月8日起更擴大可搭乘國道客運服務，感謝3家國道客運業者攜手合作。市府目標讓長輩及身障朋友多出門購物、運動，促進社會參與，市府提供更多元的服務，提高敬老卡及愛心卡使用效益，為市民爭取更多福利。
社會處長黃佳婷表示，感謝新竹客運、國光客運及日豪客運的積極配合，加快設置刷卡設備，讓長輩與身障朋友持敬老卡及愛心卡，搭乘國光客運及新竹客運往來台北到新竹國道路線，以及搭乘日豪客運往來新竹到桃園機場的國道路線，費用可由卡片內的600點全額支付。
社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月。
社會處表示，竹市長輩或身障朋友如需申請敬老卡或愛心卡，以及查詢卡片內點數，可至竹市各區區公所查詢，也可以去電並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢；另外民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。