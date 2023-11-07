高雄風華攝影展漢神登場 世界級懸日、河港風情一次看
世界級懸日、河港風情、藝術建築，這些高雄美麗的城市風景，透過兩位攝影記者的鏡頭一一呈現。漢神百貨邀請兩位高雄在地平面攝影記者劉學聖與張忠義，將他們眼中的高雄美景作品，集結成「高雄風華攝影展」，即日起至11/12在漢神百貨八樓活動會館展出，讓消費者透過他們專業的鏡頭，感受高雄多面向的美。
記者陳美嘉／高雄報導
資深媒體人張忠義40餘年的採訪工作，曾跑過許多重大新聞，工作時完整補捉珍貴的歷史畫面，工作之餘則最愛揹著相機上山下海，尋找城市美景。張忠義表示，「攝影記者」是非常特殊的職業，需要強烈的新聞觸覺，新聞攝影是以攝影圖片的形式對事件進行報導，同時講究技巧和審美觀點，就算現在影像處理技術先進可以很容易做出任何影像，但是親臨現場的感動永遠是無可取代的。
劉學聖，1997年進入平面媒體工作，擔任攝影記者工作數十年，主要拍攝南部政治、社會、民生相關議題。曾獲卓越新聞獎、曾虛白新聞獎等獎項肯定。去年九月，花蓮發生大地震，高寮大橋被震垮段成好幾截，劉學聖在高雄接獲通知立刻開車前往拍攝，足足開了八小時抵達現場後就迅速傳回第一手畫面，工作精神令人佩服。在他的鏡頭下，不僅僅記錄了城市美景，也保留了珍貴的歷史足跡。
「高雄風華攝影展」集結了二十多件代表性作品，其中「世界級懸日」與著名的曼哈頓懸日一樣，高雄青年路每年有兩次(1/28與11/13)的前後幾天，可以觀賞到夕陽餘暉灑滿東西向街道的壯觀景象，這絕美景色透過鏡頭盡收眼底。
此外，還有「藝術及建築」、「美好瞬間」、「城市的勇氣」、「如畫市景」、「河港風情」、「港都之日」等主題作品。在他們的鏡頭下，高雄不只有得天獨厚的河港風情，還有世界級的自然美景，猶如美麗的千面女郎，展現百變風情。「高雄風華攝影展」展出到11/12止，有興趣的民眾可把握機會前往欣賞。