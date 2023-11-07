快訊／蕾菈痛哭承認吸大麻：國內外都有　8分鐘說了16次對不起

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蕾菈和湯宇今以全身黑造型拍攝影片，蕾菈一開始哭著向社會大眾、父母、孩子、朋友道歉，「我做了，全天下的媽媽都不該做的事情，我確實有吸食大麻的行為，不管是在國內還是泰國我都有，我覺得時間點已經不重要了，重點就是我做了這件事情，我就是不對，我曾經有想過說謊，我確實也說了謊。」
她也解釋為什麼說謊，是因不想要小孩受傷害，但又轉念，「說謊這件事情，始終還是不對的，我想要做一個媽媽該做的事情，我想要教育我的小孩，不管你做錯了什麼事情，誠實才是最重要的」，並強調吸毒在台灣就是不對，都是犯法，「不應該這樣子，不管是基於任何理由，都不可以做這件事情。」
蕾菈表示願意接受司法一切判決，也願意接受所有社會大眾對她的輿論，但強調「我以後還會繼續拍影片，因為我真的覺得這個工作，對我來說很快樂，拍影片也很快樂，不管大家買單還是不買單」。
湯宇則說，經過2天的沉澱，「我跟我的妻子決定好好的面對未來所有的事情，我們不會找任何理由，因為我們就是做錯了」，願意接受一切法律程序，也已和媽媽道歉。
蕾菈、湯宇表示，「關於新聞誤刊想做以下說明，我們絕對沒有從泰國攜帶任何毒品入境或走私，也從來沒有在孩子面前有吸食的行為，請新聞媒體能夠高抬貴手，再次感謝大家，也很抱歉浪費了這麼多社會資源」。並向再次向社會大眾道歉，「對不起，我們錯了」。
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