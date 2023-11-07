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Netflix又喊漲價了！官方寄信通知用戶　12月「最新3方案」一次看

▲未來想追劇，荷包可能又要多失血了！串流平台龍頭Netflix又傳出即將漲價。（示意圖／取自pexels）
▲未來想追劇，荷包可能又要多失血了！串流平台龍頭Netflix又傳出即將漲價。（示意圖／取自pexels）

記者潘毅/綜合報導

未來想追劇，荷包可能又要多失血了！串流平台龍頭Netflix再度宣布準備調整方案價格，據《福斯新聞》報導，影音串流平台Netflix在11月初時向訂閱者發送郵件，正式宣布方案價格即將在下個月開始調漲，Netflix在郵件中表示「為了帶給用戶更好的價值」，因此決定將價格調漲，也詳細說明「3種」全新收費方案。

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Netflix表示，去年已取消的無廣告基本方案（Basic plan）也將調漲2美元，從9.99美元（約新台幣322元）漲至11.99美元（約新台幣386元），但不適用於新會員或重新加入的會員，仍在使用基本方案的會員則不會受到任何影響。此外，目前台灣Netflix尚未回應是否會跟進調漲價格。

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▲Netflix在11月初時向外國訂閱者發送郵件，正式宣布方案價格即將在下個月開始調漲。（示意圖／NOWnews資料照）

❗國外Netflix漲價在即！12月「最新方案」價格一次看

🔴無廣告基本方案（Basic plan）每月費用11.99美元（約新台幣386元）
過去9.99美元（約台幣322元）的無廣告「基本」方案（Basic plan），去年被取消後，將不再接受任何新會員或重新加入的會員訂閱此方案，但是月費將調漲2美元，變為11.99美元。

🟡廣告方案每月費用6.99美元（約新台幣225元）
可以同時在2個設備上觀看全高清內容，並下載幾乎所有影視內容、無限暢玩手機遊戲。但用戶在追劇中途，有可能會被隨機播放的廣告打斷

🟡標準方案－每月費用15.49美元（約台幣499元）
可以在沒有廣告的干擾下，同時在兩個設備上以全高清（Full HD）觀賞和下載所有影片內容，可以與1位非同住成員共享此標準方案。

🟡高級方案－每月費用22.99美元（約台幣740元）

可同時於4個設備，以超高清（Ultra HD）觀看影視內容、電視節目與手機遊戲，額外享有「空間音訊」服務（Spatial Audio），非同住共享方案成員增加到2人。

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