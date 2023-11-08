不滿遭抹紅！李明璇報案開告　網友、議員、基進黨通通告

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爆料一出，引發綠營猛攻，李明璇則說，10年前她讀世新大學，當年學校舉辦很多兩岸青年交流的活動，她只是一個想多增加世界觀、想多拓展視野的學生，並指出學生交流的主辦單位叫做中華全國台灣同胞聯誼會，就是在大陸的台灣同鄉會，跟共青團八桿子打不著，痛批不要每次到了選舉，就是抹紅。
李明璇並在昨日深夜「開告」，表示已從高雄前鎮分局完成報案，將提告臉書暱稱「路希」之文章妨害名譽與毀謗、意圖使人不當選，凡轉發該貼文、繼續傳播李明璇參加共青團、擁有統戰背景之言論，不排除將見一個告一個。
李明璇並說，已陸續搜集截圖每一個造謠抹紅的證據，舉凡民進黨立委參選人、市議員、台灣基進黨、知名側翼組織等，一個也不會放過，痛批「民進黨不抹紅不抹黑就不會選舉」。
台灣基進高雄市議員張博洋則指出，李明璇參加的夏令營具有統戰背景是事實，該營隊由中共中央統戰部授旗也是事實，她年紀輕輕就擔任副團長是事實。以上事實都由中共官媒人民日報刊登，更是有圖有證據，她要告網友？告議員？告側翼？怎麼不先告人民日報？
張博洋說，且稍早陸委會就指出，「中華全國台灣同胞聯誼會」簡稱「全國台聯」，這是陸委會認定的中共黨政軍組織，要參選台灣中央級的民意代表，對於自身跟中共的關係本來就該合理受社會檢視，被起底就氣噗噗要告網友，李明璇被網友揭露的，是中共官方認證的統戰軌跡，是要告人家什麼？