7-11開跑雙11！今起美式、純奶茶買11送11　全家拿鐵、珍奶買2送1

全家迎來每月8日限定的「一起喝茶8」，私品茶指定系列買2送1，秋冬熱熱喝的靜岡抹茶拿鐵可以買起來了，《NOWnews》精算每杯平均原價、平均特價，快速看懂現省多少。
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📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
🟡全家
📍APP｜11月8日至11月10日（10:00開賣）
◼私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
40元活動品項：鮮露青茶、桂香金萱茶、仙女紅茶
◼私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
55元活動品項：鮮露醇奶茶、仙女醇奶茶、仙女珍珠紅茶、小清新檸檬飲、唐寧經典伯爵茶、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶
◼私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
65元活動品項：特大杯檸檬Q凍青／Q凍紅、仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵、SAKImoto 玉米濃湯、唐寧伯爵醇奶茶、唐寧果漾伯爵、薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶