MLB／超越傳奇教頭Torre！Counsell遭小熊挖角成史上最貴總教練
MLB芝加哥小熊在7日宣布以5年4000萬美元（約12億台幣）挖角密爾瓦基釀酒人主帥Craig Councell，此外這張5年約的平均年薪為800萬美元（約2.5億台幣），打破傳奇教頭Joe Torre在2007年於紐約洋基創下的750萬美元年薪，Craig Counsell成為大聯盟史上最貴總教練。
記者張志宇/綜合報導
小熊過去4季在David Ross的帶領下，拿下262勝284敗，也曾在2020年率隊拿下國聯中區榜首，更是2016年打破「山羊魔咒」奪冠班底，雖本季再度打出5成勝率球季，但仍遭到撤換。
美媒也分析小熊一系列操作，管理層勢必將在休賽季有所作為，認為小熊的重建已經結束，希望找來擁有季後賽經驗的Craig Counsell執教，所以David Ross為非戰之罪，以David Ross的執教實力，將有可能被其他重建中球隊延攬。
小熊棒球營運總裁Jed Hoyer也透過新聞稿表示：「我們代表小熊對David在場內和場外為我們球團作出的貢獻表達深深感謝。先是身為球員，然後身為教練，David不斷展示他的領導能力。芝加哥幾代人都會感受到David留下傳承。他對我們組織的影響將與他之前的傳奇人物相提並論。」