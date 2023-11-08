立冬補冬！全台「4大薑母鴨」推薦　品嘗分步驟、加料栗子老油條

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從新北三重發跡，目前在北中南全台灣擁有相當多間的分店，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，網路評價大讚：「湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」。去年還首度推出霸味啤酒，紅色瓶身印上薑母鴨圖案，讓網友笑稱「看起來感覺有鴨味」。
📍帝王食補薑母鴨
標榜40年的老味道，麻油手工爆炒老薑和鴨肉，再加入整瓶紅標米酒，官方還有教顧客品嘗小撇步，首先要喝上一口濃郁的湯頭，感受酒香撲鼻，若是怕酒味的那就先等酒味淡一些再喝上濃醇湯頭。接著吃紅面番鴨公的鮮韌肉質，且要沾上特製醬料，最後等酒精揮發後放入高麗菜等蔬菜，最後喝充滿蔬菜甘甜的溫暖熱湯。
📍阿和師薑母鴨
主打加入許多中藥材的阿和師薑母鴨，還有整潔明亮的用餐環境，成為許多民眾喜愛的口碑店家，主要分布在雙北市，網友大多覺得中藥湯頭屬於重口味路線。需現場候位，不接受電話預訂。
📍皇茗現宰碳燒薑母鴨
皇茗的分店一開始以南台灣居多，這幾年逐漸拓展到台北、桃園都有分店。採用木炭爐火製作，裡面的鴨肉強調刻意保留鴨皮，口感更豐富。湯頭滋味屬於偏甜一點，若是喜愛辛辣重口味，可再額外加點薑泥。特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還建議搭配超辣辣椒醬。
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