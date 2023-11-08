天氣預報／今「立冬」秋老虎來亂！高溫飆34度 早晚留意15度溫差
今（8）日是節氣「立冬」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日一直到週五白天（11月10日）都是「秋老虎」的天氣型態，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，南部高溫甚至可以來到攝氏34度，但早晚氣溫偏低，要小心攝氏10至15度左右的溫差，而週五傍晚起，鋒面掠過、更強的東北季風抵達，將影響台灣4天，北台灣氣溫明顯下降，中南部也開始稍有涼意。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日起至週五白天，東北季風減弱，「秋老虎」再臨，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，屬於「晝暖夜涼」、日夜溫差大的天氣；清晨中南部易有「輻射霧」、中午前後要防紫外線、早出晚歸需調整衣著。
今日各地區氣溫部分，北部攝氏19至31度、中部攝氏18至33度、南部攝氏20至34度、東部攝氏19至31度。中央氣象署也說明，明（9）日進一步轉為偏南風，各地白天更溫暖偏熱，各地天氣晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。
吳德榮指出，週五傍晚起鋒面掠過、另一波規模較大、水氣較多的東北季風逐漸南下，影響達4天，為入秋以來最強一波冷空氣，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，週六（10月11日）起，北台灣整天偏涼微冷，中南部氣溫也略降。下週一晚及週二的早晚（10月13日至10月14日），氣溫降至最低時，台北約可降至攝氏18度左右，全台平地的最低溫則可降至攝氏15度以下。