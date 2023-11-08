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MLB／教士可能會續留Soto！改交易Tatis Jr.、Bogaerts來減輕薪資

▲教士隊Juan Soto合約僅剩1年，教士球團仍未決定要續約留下，但根據美媒近日透露，教士對於留下Soto持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士隊Juan Soto合約僅剩1年，教士球團仍未決定要續約留下，但根據美媒近日透露，教士對於留下Soto持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

聖地牙哥教士（MLB）想交易陣中左打主砲Juan Soto已是各球團眾所皆知的事，但根據《今日美國》記者Bob Nightengale近日透露，教士對於留下Soto持開放態度，且若確定要減輕薪資，恐將交易對象轉往陣中Fernando Tatis Jr.與Xander Bogaerts。

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對於教士做出續留Juan Soto的動作，美媒《CLUTCH POINTS》則認為，「教士總管A.J. Prelle還沒有做好重建的準備，雖然教士本季無緣季後賽，但整體戰力仍是不錯的，在球隊架構還在，教士高層深信這套陣容仍就能帶來冠軍。」

根據《CLUTCH POINTS》透露，「教士目前已對交易Xander Bogaerts、Fernando Tatis Jr.持開放態度，雖還未決定做出交易，但已向各球團通知是可聆聽報價對象。」

此外美媒也認為若是教士要維持原陣容，勢必要在自由市場帶回王牌左投Blake Snell，但預估Snell的薪資將會來到7年2億美金（約64億台幣），屆時教士勢必得扣下交易板機，將會在Xander Bogaerts、Fernando Tatis Jr.、Juan Soto之間做出交易選擇，但也不排除教士將全部拿下。

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