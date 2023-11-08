小琉球居民驚見3遊客路邊拉K！警直衝民宿查緝 火速逮2男1女送辦
屏東縣琉球鄉小琉球當地居民，昨（7）日發現疑似有遊客在環島公路旁海洋館路邊聚集吸毒，遂向警方報案，東港警調閱監視器後前往民宿，查獲2男1女施用第三級毒品K他命，訊後依法函請裁罰。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，警方獲報後前往民眾指報地點查看未發現涉案人，因此調閱監視系統深入追查，發現3名遊客入住復興路某民宿，因此到場查緝，28歲林男、20歲戴男及29歲林女坦承施用第三級毒品K他命，全案偵詢後採集3人尿液，俟檢驗結果依法函請警察局行政裁罰，另員警將加強轄區巡邏查緝，以防止不法發生，並向上溯源追查毒品來源。
東港警分局長呼籲，吸毒一時害人一世，且身心健康也會受到影響，呼籲民眾勇敢拒絕，向毒品說不。警方將持續加強查緝毒品，針對查獲毒品案件，向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿以身試毒，以免觸法遭送辦。
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