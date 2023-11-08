MLB／大谷翔平有望轉戰「邪惡帝國」洋基？總管凱許曼：他很厲害
洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（8）日在大聯盟領隊會議中，不少球隊總管都提出對他很有興趣的看法，而「邪惡帝國」紐約洋基隊也不例外，總管Brian Cashman（凱許曼）特別提到他是「很厲害的選手」，但卻語帶保留，謹慎發言，卻也對日籍球員山本由伸印象深刻，不少洋基粉絲也都希望洋基隊可以迎來這兩位自由市場「大物」球員。
記者吳政紘/綜合報導
Brian Cashman說：「大谷是很厲害的球員，這應該大家都知道，但是否可以爭取他，或是能否實現這樣的狀況，我們會再討論。」
不過美國媒體日前就已經報導，洋基隊要拿下大谷，應該是很困難的事，最主要是團隊薪資已經太高，除非有交易，或是洋基隊可能把一些高薪主力球員送走。
洋基隊去年底和「法官」賈吉（Aaron Judge）簽下驚人的9年3.6億美元合約，加上還有「怪力男」Giancarlo Stanton的合約還沒走完，由於他的合約要到2027年，因此洋基隊要怎樣「消化」，可能要先解決自家難題。
但山本由伸又是另一回事，他即將透過入札制度前往大聯盟，類似過去田中將大的方式，洋基隊很有可能會出手，並且給他史上日職入札最高薪合約。