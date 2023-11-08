賴清德談老家哽咽　學者批：南鐵東移強拆不手軟！聽不到人民哭泣

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賴清德回應徐世榮，「（南鐵東移被拆遷戶）跟我們家的那個房子，性質上是不一樣。」徐世榮也說，二者是很不一樣的，因為前者是合法的房屋，後者則是違章建築，即合法的房屋要被強拆，違建的房子如果是我家，那就可以保留，這就是賴清德的標準。
徐世榮也說，賴清德辯稱南鐵東移案他只是的執行者，因為行政院已經拍版定案。但是，請別忘了，行政院拍版定案時（2007年），台南市的都市計畫（法定計畫）卻還未通盤檢討，此通盤檢討的權力則是完全掌握在台南市政府，後來通盤檢討時是在賴清德市長任內。因此，地方政府不是完全沒有權力的，若無地方政府配合中央政府，南鐵是不可能東移的。就請大家參考基隆捷運，若無市長謝國樑市長，行政院過去拍版定案的種種方案也都僅只是參考用的而已。
除了徐世榮外，中廣董事長趙少康也在臉書說，民進黨雙標劣跡，賴清德有什麼好哭的？趙少康說，1950、60年代台灣經濟還沒起飛，難道窮人都有違建？出身清寒和違建又欠稅是兩件事，當年多少家庭連溫飽都有問題，住的往往是只能遮風避雨的陋室，肯上進的孩子若能奮發向上，自然是溫暖的台灣故事。但賴清德的違建爭議已經讓清寒向上的美談又淪為民進黨的雙標劣跡！
趙少康說，一般人家的違建，該拆就拆、該罰就罰，改補稅就補稅，一個都躲不掉，每到選舉，民進黨就愛檢視對手的違建，高雄市前市長韓國瑜、前立委顏寬恒、民眾黨總統參選人柯文哲、前立委黃國昌和國民黨立委參選人廖先翔，全都只能認栽自行拆除，只有賴清德在鏡頭前哭訴，然後派發言人出來推拖拉。
趙少康也說，不只自家違建還硬拗，賴清德在台南市長任內，為了推動南鐵東移，派出警察、怪手，毫不手軟拆人家住了幾十年的老家，當時的賴清德有沒有可憐居民只想保住自己老家的卑微請求？
趙少康喊話，民進黨政府執政8年，最令社會痛恨的就是同樣一套價值標準，遇到民進黨的利益就會轉彎！政治人物一旦被舉發違建，最好的做法就是自行拆除以杜悠悠之口，作為想登上總統大位的政治人物，賴清德連這一點以身作則都做不到，再次顯現民進黨的雙標劣行，更讓人看清楚賴清德究竟是什麼樣的格局。
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