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人工生殖法修法草案成形中！代孕有望合法　薛瑞元曝最新規劃

▲衛福部長薛瑞元今（8）日上午出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪提到，《人工生殖法》修法草案逐漸成形，衛福部版本可能會開放代理孕母。（圖／記者林志怡攝，2023.11.08）
▲衛福部長薛瑞元今（8）日上午出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪提到，《人工生殖法》修法草案逐漸成形，衛福部版本可能會開放代理孕母。（圖／記者林志怡攝，2023.11.08）

記者林志怡／台北報導

台灣連年出生率吊車尾，少子女化已成國安危機，近期民眾黨總統參選人提出鬆綁代理孕母、將代理孕母納入《人工生殖法》的政策主張，但今（8）日衛福部長薛瑞元接受媒體聯訪指出，目前該法已經有代理孕母相關規範、並予以禁止，但修法草案也逐漸成形，衛福部版本可能會朝開放代理孕母修正。

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柯文哲日前提出少子女化對策指出，針對懷孕滿3個月的孕婦提供5萬元獎勵金、成功生產者提供10萬元獎勵金，且對於一胎家庭減稅12萬措施方面，從現行的5歲延長到12歲，育兒津貼發放也從5歲延長到12歲，另鬆綁代孕，將代理孕母納入《人工生殖法》。

對於柯文哲相關證件，薛瑞元今日上午出席立法院衛環委員會會議，會前接受媒體聯訪表示，現行《人工生殖法》已有代理孕母相關規範，現階段是禁止的，目前陸續尋求專家等意見，《人工生殖法》修法草案逐漸成形。

對於草案內容，薛瑞元表示，對於代理孕母不再禁止或持續禁止，有待社會大眾討論，衛福部將提出的版本，「可能會有代理孕母，這樣才有所選擇」，但如果立法院審查後還是認為不應開放，再考慮。

依據《人工生殖法》第11條規定，人工生殖之受術對象僅限於「不孕夫妻」，而第2條亦明訂「受術夫妻」是指接受人工生殖之夫及妻，且妻能以其子宮孕育生產胎兒者，故現行規定下、仍不允許代理孕母作為。

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