楊梅3屍命案　管委會辦制煞祈福法會籲住戶迴避勿直呼他人全名

副手來拍照？鄒開蓮現蹤柯文哲競總　柯辦澄清：只是來聊天

▲傳出柯文哲副手鎖定前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，不過鄒開蓮否認。（圖／翻攝自鄒開蓮臉書）
▲傳出柯文哲副手鎖定前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，不過鄒開蓮否認。（圖／翻攝自鄒開蓮臉書）

記者呂炯昌／新北報導

藍白合持續陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前透露，本周將安排柯文哲和副總統人選拍照，前雅虎大中華區前董事總經理鄒開蓮昨日被目擊現身柯文哲全國競選總部，引發關注否會形成「柯蓮配」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡表示，鄒開蓮是財經顧問，一直都有互動，來競辦就是來聊天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
11月20日將進行總統候選人登記，但是藍白合因總統候選人初選方式喬不定，而陷入僵局。黃珊珊3日晚間受訪時透露「下週有安排柯文哲跟副總統人選拍照」，遭質疑是藍白合正式破局，黃珊珊4日在臉書澄清說明，民眾黨會遵守全民調誤差範圍內禮讓的承諾，但還是須有備案。

柯文哲先前開出副手3大條件，包括女性、中南部、企業界，鄒開蓮被點名是副手人選，鄒開蓮9月時向《NOWnews今日新聞》獨家回應表示，沒有從政打算。

不過，昨日傳出鄒開蓮現蹤柯文哲位於新莊的競選總部，引起外界遐想是否將形成「柯蓮配」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡表示，拍照不會選在競選總部，時間也尚未敲定，鄒開蓮是財經顧問，和柯文哲經常見面、互動，至於是否有聊到副手人選，陳智菡表示，她當時不在場，但鄒開蓮就是來聊天的。

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳​
●名額有限、滿額為止！！​
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

更多「藍白談合作」相關新聞。

柯文哲開嗆侯友宜「給你選也不會上」　談鄒開蓮不是找就答應

副手傳鎖定鄒開蓮？柯文哲稱「不要亂猜」：最後一秒就知道

獨／看好科技女強人！傳柯文哲鎖定當副手　鄒開蓮否認：只是幫忙

柯文哲副手傳鎖定鄒開蓮　民眾黨：人選還在尋覓中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞