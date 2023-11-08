副手來拍照？鄒開蓮現蹤柯文哲競總　柯辦澄清：只是來聊天

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柯文哲先前開出副手3大條件，包括女性、中南部、企業界，鄒開蓮被點名是副手人選，鄒開蓮9月時向《NOWnews今日新聞》獨家回應表示，沒有從政打算。
不過，昨日傳出鄒開蓮現蹤柯文哲位於新莊的競選總部，引起外界遐想是否將形成「柯蓮配」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡表示，拍照不會選在競選總部，時間也尚未敲定，鄒開蓮是財經顧問，和柯文哲經常見面、互動，至於是否有聊到副手人選，陳智菡表示，她當時不在場，但鄒開蓮就是來聊天的。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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