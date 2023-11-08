楊梅3屍命案　管委會辦制煞祈福法會籲住戶迴避勿直呼他人全名

連郭台銘都說國旅「太貴了」　喊產業轉型、引外國觀光客解決低薪

▲鴻海創辦人郭台銘直指，台灣觀光業需要產業轉型。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲鴻海創辦人郭台銘直指，台灣觀光業需要產業轉型。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘針對「人才流失」議題，直指民進黨政府正是罪魁禍首，更點名觀光業，台灣人越來越對於島內旅遊沒有興趣，主因是「太貴了」，他認為，政府除了應當致力輔導產業轉型，更應當大力推動國外人士前來島內觀光，「唯有大量引進國際觀光客，才能根本性解決低薪問題」。

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郭台銘在臉書發文指出，台灣的人才短缺，其長遠的問題癥結在於「少子化」，少子化與婦女就業問題息息相關，如何在「克服少子化」與「提昇台灣勞動力」之間取得平衡，這是我長期念茲在茲的事情。

因此，郭台銘提及，他長期推動的「0到6歲國家養」，便是在處理這個棘手的問題。

郭台銘再指，「遠距工作」成為許多企業推崇的工作模式，這點也有助於家長們兼顧教養與工作，政府應該思考的是進一步遠距工作的軟硬體升級，「而不該只是把政策方向停留在治標的補助思維」。

郭台銘表示，有人將「青年低薪」視為台灣人才流失一個很大的原因，這話不假，但未能看到問題的核心。

郭台銘認為，真正解決問題的關鍵，在於全面產業升級，唯有產業升級，台灣以外銷為導向的產業方能提昇競爭力，根本性的解決台灣的低薪問題。

郭台銘提及，因此，自己很早就提出「五大國家經濟戰略布局」，要重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」，更誓言一定能將台灣打造成「AI島嶼」。

郭台銘指出，內需市場以服務業為主（餐飲、觀光、文化創意產業等），不可否認的，服務業屬於台灣較低薪的產業。

郭台銘以觀光業為例，鄰近的泰國、新加坡的觀光產業，都比台灣蓬勃，台灣人越來越對於島內旅遊沒有興趣，主因是「太貴了」，島內旅遊的錢都可以去國外一趟了，也造成台灣觀光業越來越沒有競爭力。

郭台銘認為，針對服務業，政府除了應當致力輔導產業轉型，更應當大力推動國外人士前來島內觀光，唯有大量引進國際觀光客，才能根本性解決低薪問題。

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