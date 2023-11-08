凱蒂佩芮穿Bra玩嗨了！把奧蘭多布魯甩身後 男神慘淪背景板
今年39歲的西洋流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與好萊塢男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）經歷分手又復合，如今感情甜蜜，三年前小倆口迎來女兒黛西，雖然沒有傳出結婚的消息，但兩人感情穩定，近期凱蒂佩芮還被目擊到與奧蘭多布魯一起甜蜜同框，觀賞老煙槍雙人組演唱會的養眼畫面。
記者吳雨婕／綜合報導
長期在拉斯維加斯駐唱的席琳狄翁，於2021年時罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，取消了駐場秀，以及之後的巡演計畫。由凱蒂佩芮頂上駐場秀，她因此也成為了Resort World Las Vegas劇院首位開唱的歌手，直到今年的11月4日的最後一場演唱會為止，她總共在該地進行了80場演出，而近期恢復狀況良好的席琳狄翁也特別現身凱蒂佩芮在該劇院的最後一場演唱會。
當時凱蒂佩芮結束演出後，大螢幕上出現「明年見」的字樣，似乎暗示新開唱計畫，讓大家興奮不已。此外，凱蒂佩芮也不忘感謝陪在身旁的另一半奧蘭多布魯，她在最後一場演唱會放閃表示奧蘭多布魯是一位了不起的父親，至於她3歲的女兒黛西，則是她最好的朋友，幸福美滿的家庭，讓人稱羨不已。
凱蒂佩芮結束她在Resort World Las Vegas劇院的最終場演出後，與奧蘭多布魯現身老煙槍雙人組的駐場表演上，兩人還衝上台與老煙槍雙人組互動，還興奮到抓著麥克風高歌，微醺的她上半身穿著火辣的Bra top，情緒超嗨的她還舉起自己的腿，模樣滑稽，奧蘭多布魯則是成了最佳背景板，始終站在凱蒂佩芮身後，關注她的一舉一動，偶爾輕輕摟過凱蒂佩芮，眼底的愛意幾乎滿溢。