拜登13日接待佐科威　談區域安全經濟能源等議題

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印尼和許多新興與開發中國家一樣獲得中國大規模投資與貸款，尤其是基礎設施計畫。印尼10月初開通國內第一條高速鐵路，這項斥資數十億美元的高鐵建案獲得北京資助。
尚皮耶表示，拜登將在雙邊會談中「重申美國致力深化世界第2大和第3大民主國家之間近75年夥伴關係」，她說兩位總統也將探討加強潔淨能源轉型合作、促進經濟繁榮和提升區域和平穩定等機會。
佐科威預定出席舊金山15日到17日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。外界預料拜登將在峰會場邊與中國國家主席習近平舉行罕見的會談。
白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天在新聞簡報會中說，他不知道拜登和佐科威會談的議題是否包含以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）戰爭。
以軍今天聲稱印尼在加薩建造的一座醫院下方有哈瑪斯地道網，並且靠近火箭發射台。印尼否認這項說法，表示設立醫院「完全是為了人道主義目的，以及滿足加薩的巴勒斯坦人民醫療需求」。
印尼是全球穆斯林人口最多的國家。哈瑪斯10月7日突襲以色列，以色列隨後對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性空襲和入侵行動，印尼加入國際譴責行列，呼籲立即停火。佐科威今天表示，印尼對巴勒斯坦的支持「永不動搖」。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1121108