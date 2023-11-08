LINE免費貼圖14組！立冬問候早安必備　彰化蜜麻花祝「生日快樂」

立冬進補吃薑母鴨、羊肉爐！醫揭「地雷食材」：補過頭恐心肌梗塞

▲節氣「立冬」後氣溫越來越低，薑母鴨、羊肉爐等也成為民眾進補的最佳元素，但醫師提醒，補過頭可能會造成更多健康風險。（圖／NOWnews資料照）
▲節氣「立冬」後氣溫越來越低，薑母鴨、羊肉爐等也成為民眾進補的最佳元素，但醫師提醒，補過頭可能會造成更多健康風險。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今（8）日迎接節氣「立冬」，傳統習俗上，立冬意味著冬天將開始，氣溫逐漸下滑，此時薑母鴨、羊肉爐等也成為民眾進補的最佳元素，對此宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，薑母鴨、羊肉爐內有許多食材不建議食用過多，包括人參、動物內臟、蝦蟹類、蟹黃、高湯等，都容易導致血壓和膽固醇過高，進而提升心肌梗塞、腦中風的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉中平指出，在每年冬季，臨床門診上都有出現吃完薑母鴨或羊肉爐後，當天就出現心肌梗塞或心臟劇烈疼痛的病例，其中許多病人都是因為喝下含人參的「高湯」，導致血壓急速飆高，建議民眾在立冬進補時，應將高湯最上層的油撇掉，避免攝取過多油脂，更好的做法，就是只喝一碗湯就好。

▲羊肉爐怎麼煮才好吃，主婦分享超簡單秘訣。（圖／取自Shutterstock）
▲醫師強調，薑母鴨、羊肉爐的高湯油脂非常多，一定要避免攝取過量，影響血壓波動。（圖／取自Shutterstock）
劉中平也說，其餘包含動物內臟類、蝦蟹類、蟹黃等都是高膽固醇食材，加上聚餐時飲酒會讓血壓出現波動，兩者共同影響下，就會大幅降低血液循環功能，甚至衍生為血液凝固、腦中風；此外，劉中平建議，民眾也需避免烹調前有「煎炸過」的食材，例如魚肉被視為很健康的食物，但只要有煎炸過，「再好的油都會變不好的油。」

劉中平提醒，薑母鴨、羊肉爐確實進補，但補過頭風險更大，尤其是三高族群，以及有心臟病、腦中風病史的族群，因為天氣冷血管收縮，血壓本來就會攀高，在進步上一定要適量；痛風族群也要留意高湯、蝦蟹、啤酒、香菇等攝取量，因為這些食材尿酸高，都有加重病況風險。

而針對氣溫變化，劉中平表示，想避免心血管疾病發生，「肢端保暖」最為重要，年輕人建議穿好襪子、長褲，長輩們則要更注意頭部保暖，才不會因溫差變化出現暈眩、頭痛症狀，此外，就算天氣冷也要維持運動習慣，就算不出門也要在家動一動，並避免熬夜，維持良好的飲食習慣。

立冬進補吃薑母鴨、羊肉爐！家中擺「這物」財運爆發：錯過等一年

立冬補冬！全台「4大薑母鴨」推薦　品嘗分步驟、加料栗子老油條

11/8迎2023立冬節氣！養生重點「早睡晚起」　飲食進補吃這些

快趁立冬補財運！吃麻油雞、羊肉爐轉運　「4生肖」今起15天小心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞