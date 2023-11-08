立冬進補吃薑母鴨、羊肉爐！醫揭「地雷食材」：補過頭恐心肌梗塞
今（8）日迎接節氣「立冬」，傳統習俗上，立冬意味著冬天將開始，氣溫逐漸下滑，此時薑母鴨、羊肉爐等也成為民眾進補的最佳元素，對此宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，薑母鴨、羊肉爐內有許多食材不建議食用過多，包括人參、動物內臟、蝦蟹類、蟹黃、高湯等，都容易導致血壓和膽固醇過高，進而提升心肌梗塞、腦中風的風險。
記者張志浩／綜合報導
劉中平指出，在每年冬季，臨床門診上都有出現吃完薑母鴨或羊肉爐後，當天就出現心肌梗塞或心臟劇烈疼痛的病例，其中許多病人都是因為喝下含人參的「高湯」，導致血壓急速飆高，建議民眾在立冬進補時，應將高湯最上層的油撇掉，避免攝取過多油脂，更好的做法，就是只喝一碗湯就好。
劉中平也說，其餘包含動物內臟類、蝦蟹類、蟹黃等都是高膽固醇食材，加上聚餐時飲酒會讓血壓出現波動，兩者共同影響下，就會大幅降低血液循環功能，甚至衍生為血液凝固、腦中風；此外，劉中平建議，民眾也需避免烹調前有「煎炸過」的食材，例如魚肉被視為很健康的食物，但只要有煎炸過，「再好的油都會變不好的油。」
劉中平提醒，薑母鴨、羊肉爐確實進補，但補過頭風險更大，尤其是三高族群，以及有心臟病、腦中風病史的族群，因為天氣冷血管收縮，血壓本來就會攀高，在進步上一定要適量；痛風族群也要留意高湯、蝦蟹、啤酒、香菇等攝取量，因為這些食材尿酸高，都有加重病況風險。
而針對氣溫變化，劉中平表示，想避免心血管疾病發生，「肢端保暖」最為重要，年輕人建議穿好襪子、長褲，長輩們則要更注意頭部保暖，才不會因溫差變化出現暈眩、頭痛症狀，此外，就算天氣冷也要維持運動習慣，就算不出門也要在家動一動，並避免熬夜，維持良好的飲食習慣。