陳培哲批指揮中心為高端炒股 薛瑞元爆氣開嗆：說話小心點
高端公司於新冠肺炎疫苗開發上飽受爭議，且疫情間，中央流行疫情指揮中心多次公開為其產品釋疑，對此中研院士陳培哲表示，在此方面指揮中心已成股票炒手。但對於陳的相關指控，衛福部長薛瑞元今（8）下重話表示，中研院院士固然尊貴，但不能做這種沒有證據的、有失科學家基本原則的胡亂指控。
記者林志怡／台北報導
高端公司於新冠肺炎疫情間、接受政府補助，開發新冠肺炎疫苗，但此後爭議不斷，雖近期將該疫苗技術技轉授權給世衛組織（WHO）旗下的藥品專利聯盟（MPP），但仍未打消外界疑慮，陳培哲批評，在疫苗國家隊上，政府介入過深，認為以國家力量扶植特定公司是很奇怪的做法。
此外，陳培哲指出，中央流行指揮中心在疫情間多次幫高端公司的疫苗進行說明，彷彿是在幫公司開法說會，指揮中心似乎成為股價炒手，對高端來說反而不好，如果政府學著放手、不要介入，對高端來說反而是好事。
薛瑞元今日上午出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪，對於陳培哲關於指揮中心炒股一事相關指控表示，陳培哲是個科學家，但是科學家是要講求證據的，「希望他提出來，指揮中心到底是誰在炒股？」
薛瑞元隨即語調一沉強調，「中研院院士雖然是非常尊貴，但是他沒有言論免責權，他自己講話要自己小心一點，不能做這種沒有證據的、有失科學家基本原則的胡亂指控，如果他敢講出來是誰的話，我們看著辦！」