警員KTV性騷女友人！又涉冒充督察洩密 萬華分局鐵腕查辦開鍘了
台北市萬華分局西門町派出所一名黃姓警員，日前和朋友在高雄的KTV唱歌時，遭同行女子指控性騷擾，黃員在督察組調查期間，被發現假冒督察員名義，要求同為警員的高雄友人，協助調閱當天的監視器畫面，並傳給朋友證明自己清白，對此，萬華分局認黃員已不適任警職，並列為汰除對象，經告誡與輔導，黃員提出辭呈，於5月24日生效，而他將調查事證洩漏予第三人，涉嫌刑法洩密罪，萬華分局業函請台北地方檢察署偵辦並提起公訴。
記者林莞茜／綜合報導
萬華分局表示，黃姓員警於今年5月間涉性騷擾防治法案，依規定查處並核予記過二次行政處分，且認為黃員已不適任警職，並列為汰除對象，經告誡與輔導，黃員提出辭呈，於5月24日生效；另於性騷擾案調查過程中，發現黃員竟將調查事證洩漏予第三人，涉嫌刑法洩密罪，本分局業函請台北地方檢察署偵辦並提起公訴在案。
萬華分局強調，將主動積極查處，並秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度與決心，持續落實「警紀警辦」，以維風紀。
※【NOWnews 今日新聞
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